PUBG Mobile : la version 1.0 arrive le 8 septembre

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Le jeu PUBG Mobile (v0.19.0, 2,2 Go, iOS 9.0) est toujours en pleine forme sur iOS et Android, continuant de fidéliser sa base de joueurs au travers de mises à jour, mais également d'en attirer des nouveaux.



Une nouvelle fois, les développeurs s'apprêtent à proposer du nouveau contenu, et pas de n'importe quelle façon : en effet, ces derniers viennent d'annoncer l'arrivée de la version 1.0 du jeu, comprenant notamment des améliorations des graphismes, des animations ou encore des performances.



La bande-annonce :

PUBG Mobile va passer en version 1.0

Récemment, PUBG Mobile est passé en version 0.19.0 apportant notamment une nouvelle carte ou encore la nouvelle saison Royale Pass.



Seulement, les développeurs viennent d'annoncer une autre update, majeure, puisque le jeu va enfin passer en version 1.0. avec notamment des améliorations graphiques, des améliorations de performances, un gameplay amélioré.



La mise à jour arrivera le 8 septembre dans le monde entier sur iOS et Android et contiendra des surprises non dévoilées par le studio, notamment une fonctionnalité.



Malheureusement, la prise en charge des manettes n'est pas encore d'actualité, mais le sera-t-elle réellement un jour ? L'avenir nous le dira, en attendant, rendez-vous le 8 septembre !

