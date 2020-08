Apple TV+ : Renouvellement de l'année offerte pour l'achat d'un produit ?

Julien Russo

Depuis le lancement d'Apple TV+, des millions d'utilisateurs dans le monde ne paient pas d'abonnement. Comment font-ils ? Ils profitent de l'offre mise en place par Apple qui consiste à offrir l'accès au service en échange de l'achat d'un appareil Apple. D'après Mark Gurman de Bloomberg, cette offre pourrait être renouvelée.

Un renouvellement de l'année offerte ?

Si vous avez souscrit à Apple TV+ dès le lancement du service, votre année offerte va bientôt se terminer. Êtes-vous prêt à poursuivre votre abonnement et payer 4,99€/mois à Apple ? Vu le catalogue peu rempli, beaucoup d'abonnés refuseront de continuer et de payer l'accès au service de streaming.

Le catalogue n'est pas encore assez convaincant et Apple le sait. C'est pour quoi la firme de Cupertino réfléchirait en ce moment à proposer une seconde année offerte aux personnes qui rachètent un nouveau produit Apple.

Selon le média américain, Apple aurait également conscience qu'offrir 1 an d'Apple TV+ c'est bénéfique pour les futures ventes des iPhone 12. C'est un avantage que ne propose pas Samsung avec ses Galaxy...

Si Apple renouvelle l'année offerte, ce pourrait être la dernière, puisqu'à la rentrée 2021, les contenus originaux Apple seront bien plus nombreux dans le catalogue. Plus le service est attractif, moins Apple a besoin d'être généreux.

Pour rappel, vous pouvez profiter d'une période d'essai de 7 jours pour tester Apple TV+, au-delà vous serez facturé 4,99€/mois.

Pour les étudiants qui paient Apple Music à un tarif préférentiel, l'accès à Apple TV+ est offert depuis plusieurs mois.