Xbox Series X : et si le prix venait de fuiter ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

C'est la saga de cette deuxième partie d'année 2020 : Sony et Microsoft ont tous deux dévoilé leur nouvelle console de salon, sans pour autant en révéler le prix et la date de sortie.



Malgré tout, on devrait pouvoir acheter les deux nouveaux joujoux peu avant la période de Noël, les deux constructeurs cherchant à profiter des fêtes pour faire un maximum de ventes.



Côté Xbox Series X, il semblerait qu'une fuite ait eu lieu pendant le week-end, permettant d'en savoir un peu plus sur le montant qu'il faudra débourser...

La Xbox Series X autour de 500$ ?

Voilà que deux mois nous séparent de la probable sortie de la nouvelle génération de consoles de salon, avec cependant, toujours des questions sans réponses.



Notamment les prix des deux consoles qui, même si on en a désormais une brève idée, ne sont pas encore officialisés. Seulement, concernant la Xbox Series X, il semblerait qu'une bourde ait eu lieu : des entreprises ont déjà eu accès aux tarifs, et préparent d'ores et déjà le lancement et les promotions liées.



Les marques américaines Chips Ahoy et Family Dollar viennent de publier les conditions d'un jeu-concours permettant d'empocher la console ainsi qu'une seconde manette. Dans les textes de ces conditions, la valeur totale du lot apparaît : 560$.



La console devrait donc être vendue 500$ tandis que la manette affichera un prix de 60$...



