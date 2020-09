PUBG Mobile 1.0 : la nouvelle ère est disponible !

Il y a 4 heures

Alban Martin

2

Le mois dernier, Tencent annonçait que PUBG Mobile passerait enfin en version 1.0 sur iOS et Android, apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations à tous les niveaux. La dernière mise à jour en date était la version 0.19.0 de PUBG Mobile qui apportait une nouvelle carte Livik sur le thème nordique, la nouvelle saison Royale Pass, et plus encore.



PUBG Mobile 1.0 vient donc d'être mis en ligne sur iOS et Android dans le monde entier, une mise à jour qui pèse 2,2 Go sur iOS.



Voici le trailer vidéo de PUBG Mobile 1.0 :

PUBG MOBILE - NEW ERA

Cette énorme mise à jour était très attendue par les joueurs, d'autant plus que le Battle Royale est désormais pratiquement seul sur App Store et Play Store après la suppression de Fortnite de Epic Games.



La version 1.0 comprend le nouvel Erangel, des améliorations graphiques, des améliorations de performances, un gameplay amélioré et plus encore avec une interface révisée. Cette mise à jour intervient peu de temps après que le jeu a été interdit en Inde est un marché important pour le jeu. PUBG Corporation vient d'ailleurs de publier une déclaration expliquant comment ils vont ramener le jeu en supprimant les publicités pour Tencent.



Pour le nouveau mode Erangel, des bâtiments comme la carrière et la prison ont été entièrement modernisés. Un sous-sol caché a également été ajouté aux côtés de canons, de véhicules abandonnés, etc. Cheer Park s'agrandit avec un terrain d'entraînement amélioré avec un champ de tir, une montgolfière et plus encore.



D'autres améliorations incluent des changements dans la façon dont l'interface affiche les informations aux joueurs avec de nouveaux lobbies et une mise à niveau visuelle du gameplay en plus de meilleurs retours et effets spéciaux pendant les jeux. PUBG Mobile a parcouru un long chemin sur iOS et Android depuis son lancement il y a deux ans. Mais la bataille est rude avec Call of Duty Mobile sorti l'an passé avec un mode Battle Royale.



Voici toutes les nouveautés de PUBG 1.0 :

1. NOUVELLE ÈRE

Erangel bénéficie d'une mise à jour ! Explorez le nouveau mode Erangel ! Bâtiments de la Carrière et de la Prison entièrement améliorés pour offrir aux joueurs plus d'options concernant l'obtention de loots ou les affrontements. Reconstruction de Mylta Power qui devient un terrain riche en ressources pour créer une expérience de combat unique. Bâtiments améliorés pour tester les compétences et la stratégie des joueurs en attaque et en défense. Ajout d'un sous-sol caché rempli de ressources en abondance. Ajout de vieux canons, de hérissons tchèques, de blindés abandonnés et de sacs de sable pour servir de couvertures et ainsi inciter de nouvelles tactiques et stratégies.

Le Coin de paradis est agrandi pour accroître toujours et encore le plaisir des joueurs ! Amélioration du terrain d'entraînement pour offrir aux joueurs un stand de tir personnel, introduction de techniques de combat variées et ajout d'un site exclusif où les joueurs peuvent s'affronter. Explorez les ajouts romantiques du lac du Coin de paradis et profitez de la nouvelle balançoire à deux places, d'un bateau pour les amoureux et d'une montgolfière. Visitez l'Arène extrême pour relever le Défi ultime et grimper dans le classement ! Regardez, jouez ou faites ce qu'il vous plaît.



2. NOUVELLE EXPÉRIENCE UTILISATEUR

L'interface utilisateur et les expériences interactives ont été complètement remaniées ! Bénéficiez d'une plus grande liberté, d'une personnalisation plus poussée et d'une expérience interactive ultime ! Le menu principal propose désormais 3 salons. Les joueurs peuvent changer de salon en faisant défiler vers la gauche ou la droite et bénéficient d'un accès simplifié : Salon de matchs : les caractéristiques et fonctions liées aux matchs ont été réunies ici pour permettre aux joueurs de gagner du temps. Salon social : ce salon permet aux joueurs d'exposer différents contenus afin de montrer leur véritable identité. Par ailleurs, le salon peut être personnalisé. Salon de la boutique : c'est ici que les ressources fortement recommandées sont affichées pour faciliter leur achat par les joueurs.

Plusieurs systèmes existants ont été améliorés : l'écran de sélection des modes, l'écran des amis et l'écran de partage ; le Royale Pass a été remodelé pour améliorer l'expérience utilisateur.

Le jeu revêt une apparence visuelle inédite pour une expérience innovante et plus agréable.

3. NOUVELLE TECHNOLOGIE

Une nouvelle tech pour des améliorations en termes de graphismes et fluidité du jeu. Des graphismes de combat et de personnage entièrement améliorés. Des améliorations complètes des retours des joueurs ainsi que des effets spéciaux pour des combats plus réalistes. Qualité graphique améliorée pour les actions, les objets et les paysages, offrant une expérience visuelle plus détaillée et aboutie.

Embarquez pour une nouvelle aventure dès maintenant !

Télécharger le jeu gratuit PUBG MOBILE - NEW ERA