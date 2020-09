PS5 : conférence le 16 septembre avec prix et date de sortie

Sony n’aura pas tardé à réagir, après une semaine entièrement consacrée à Microsoft et ses deux nouvelles consoles. En effet, le nippon a annoncé ce week-end une conférence pour le 16 septembre autour de la PlayStation 5. Sont attendus, les jeux du line-up mais aussi le prix et la date de sortie. Et il se murmure que le positionnement tarifaire très agressif du concurrent américain aurait poussé Sony à revoir ses plans.



Sony veut reprendre la main cette semaine dans la dernière ligne droite

La semaine dernière, Microsoft a présenté sa Xbox Series S, une console de salon next-gen abordable qui sortira en même temps que la Xbox Series X le 10 novembre prochain. Si la seconde est bien plus puissante, elle est aussi bien plus chère avec un prix démarrant à 499€ contre 299€ pour la première citée.



En toute logique, tous les joueurs attendent la réaction de Sony, qui n'a dévoilé pour le moment ni le prix ni la date de lancement de sa PS5.

Pour les cardiaques, l’attente sera de courte durée puisque Sony vient d'annoncer un nouvel évènement « PlayStation 5 » pour le mercredi 16 septembre, à 22h00, heure française.

Diffusion de l'événement PlayStation 5 en direct le mercredi 16 septembre à 22h00 (heure française) : https://t.co/RuZSspFLIb pic.twitter.com/cWWLTTiDo7 — PlayStation France (@PlayStationFR) September 12, 2020



Accompagné d’un teaser, l’invitation semble dévoiler une nouvelle couleur pour la console que l’on a vu jusqu’à présent qu’en bleu et blanc. On y aperçoit la PS5 et la manette DualSense. Une version noire sera-t-elle présentée ?



En outre, le géant japonais promet de parler jeux, avec des informations sur les derniers titres de ses studios ainsi que ceux des « partenaires de développement à la renommée internationale ».



Le rendez-vous est pris, au lendemain du keynote Apple, soit dans deux jours. Ce sera l’occasion de découvrir la date de sortie et les prix des PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition. Les précommandes devraient même être lancées mercredi puisque la page sur Amazon.fr est déjà prête.