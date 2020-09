Call of Duty Warzone : des signes d'une arrivée sur mobile ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

6

Alors que Call of Duty®: Mobile continue de faire un carton sur l'App Store, attirant et fidélisant de nouveaux joueurs au travers de ses mises à jour, il semblerait que les développeurs d'Activision nous réserve une surprise.



En effet, quelques mois auparavant, nous avions la chance de retrouver l'excellent Call of Duty Warzone, Battle Royale reprenant l'univers de la franchise, sur PS4, Xbox One et PC.



Et la belle nouvelle, c'est qu'il se pourrait que le jeu soit bientôt disponible sur iOS et Android...

Call of Duty Warzone : une arrivée prévue sur l'App Store

Outre les rumeurs qui circulaient sur des forums, c'est une offre d'emploi récemment publiée par Activision qui retient notre attention : dans cette dernière, on apprend que le studio rechercher un producteur exécutif pour le jeu.



Dans les tâches de ce dernier, on pouvait découvrir que l'éditeur cherchait alors à développer des éléments à destination de nos mobiles, tirés de Call of Duty Warzone. Depuis, l'annonce a été supprimée, sûrement car le poste a été pourvu.



Est-ce que cela est suffisant pour tirer la conclusion d'une venue sur iOS et Android ? Les prochaines semaines nous le diront, mais après tout, Fortnite et PUBG l'ont fait...



Source

Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile