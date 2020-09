AirPods Studio : confirmation du traqueur et de l’orientation automatique

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Absent du keynote des nouveaux iPad et Apple Watch, le futur casque AirPods Studio avait été dévoilé en image cette semaine. Et quelques jours plus tard, il refait parler de lui avec deux caractéristiques que l’on avait déjà évoquées. On parle de la possibilité de localiser son accessoire et de la gestion automatique de l’orientation.

L'AirPods Studio se dévoile un peu plus

La nouvelle fuite est signée L0vetodream, un leaker très au fait des projets d’Apple. Pour lui, le AirPods Studio sera dotée de la puce U1 qui équipe les iPhone 11 et désormais l’Apple Watch 6. Elle permet une localisation précise en intérieur, idéal pour retrouver par exemple un objet perdu à la maison. Si Apple ne l’utilise actuellement que pour AirDrop afin de déterminer le contact le plus proche, cette puce va se généraliser. Nous avions d'ailleurs listé les nouveaux produits à venir chez Apple et qui en seront équipés. C’est la technologie qui sera embarquée également dans les AirTags.

L’autre confirmation vient de la détection automatique du sens du port du casque. Peu importe comment vous le poserez sur votre tête, le AirPods Studio ajustera le son comme il faut. La firme a publié plusieurs brevets dessus et nous l’avions établi dans notre fiche technique il y a peu. C’est aussi pour cela qu’Apple peut se permettre d’avoir des oreillettes magnétiques interchangeables.

u1 for studio — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 20, 2020



Reste à attendre la présentation officielle du casque qui pourrait avoir liée en octobre avec les traqueurs AirTags et les nouveaux iPhone 12, que des appareils ayant la puce U1.

Le AirPods Studio est attendu avec un prix compris entre 350 et 450$, le tout avec un son HiFi et la réduction de bruit active.