Microsoft met la main sur Bethesda pour 7,5 milliards de dollars

Alors que nous pensions que la tempête au sein du marché du jeu vidéo était passée avec les annonces des consoles de salon nouvelle génération, voilà que Microsoft vient à nouveau faire du bruit. La firme américaine annonce un accord pour le rachat de ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda Softworks. Ainsi, pour 7,5 milliards de dollars, Microsoft ajoute Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, et Roundhouse Studios à ses studios. Ainsi, l'offre du Xbox Game Pass va pouvoir s'étoffer avec des licences comme The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM ou encore Dishonored. Reste désormais à savoir si des partenariats avec Sony resteront possibles... Source

Quel gros coup de la part de Microsoft ! Alors que nous sommes à un jour du lancement des précommandes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, voilà que l'américain vient de mettre la main sur le studio Bethesda pour un montant de 7,5 milliards de dollars. Une possibilité de s'offrir de belles exclusivités comme Doom, Skyrim ou encore Fallout, pour ne citer qu'eux... Une annonce de dernière minute qui offre là une dernière munition pour faire face à Sony.

