xCloud : Microsoft affime que la version iOS sortira un jour

Hier à 20:30 (Màj hier à 20:45)

Medhi Naitmazi

3

Le concurrent de Google Stadia de Microsoft, xCloud, a beau être sorti sur Android le 15 septembre, il n'est pas disponible sur l'App Store d'Apple en raison de règles trop strictes du géant à la pomme. Mais Microsoft reste confiant, après avoir jeté l'éponge une première fois.

Microsoft bientôt sur iPhone et iPad ?

Pour jouer en streaming aux jeux Xbox depuis un smartphone, il faut, pour le moment, avoir un système Android. Apple a en effet refusé xCloud il y a quelques semaines, mais Microsoft assure que son service de cloud gaming xCloud sera disponible un jour sur iOS.



Ce n'est autre que Phil Spencer, le responsable jeu vidéo chez Microsoft, qui a affirmé cela auprès de Bloomberg :

Nous nous sommes engagés à proposer xCloud sur tous les terminaux mobiles, y compris le grand écosystème d’Apple. Pour les utilisateurs qui sont là — et je le vois tout le temps sur Twitter avec les gens qui demandent — ils doivent simplement savoir que nous allons y arriver. Nous restons engagés.

xCloud est un service supplémentaire pour les abonnés au Xbox Games Pass Ultimate qui est vendu 12,99€/mois. Ceux qui possèdent une Xbox One ont accès à plus de 100 jeux en illimité ainsi qu'à des nouveautés très régulièrement, un peu comme Apple Arcade mais avec de grands studios comme Electronic Arts.



Pourquoi Microsoft se montre-t-il désormais plus optimiste ? Tout simplement parce qu'Apple a quelque peu assoupli ses règles concernant le cloud gaming. Mais cela reste encore très cadré et limité, les éditeurs devant par exemple publier chaque jeu accessible dans le service pour que les lutins de l'App Store le valide.

Nous verrons donc si Microsoft a raison, et si Stadia de Google arrivera enfin sur App Store. D'autres y sont parvenus comme SteamLink de Valve ou encore Shadow, mais en supprimant certaines fonctionnalités.

Pour mémoire, Xcloud est disponible depuis le 15 septembre si vous résidez en France, Belgique, Canada, Suisse et autres pays comme le Portugal, le Royaume-Uni ou aux États-Unis.