South of the Circle : plongez dans l'Antarctique des années 60

Hier à 23:09 (Màj hier à 23:09)

Corentin Ruffin

Dans les prochaines semaines, nous allons avoir la chance de découvrir le jeu South of the Circle, prévu pour sortir sur les plateformes iOS, macOS et tvOS.



Une très belle nouvelle puisqu'on parle de la nouvelle création du studio State of Play (Inks et Lumino City) qui va emmener le joueur en Antarctique en 1964.



Voici la bande-annonce du jeu :

South of the Circle : une aventure glaciale

Un avion s'est écrasé dans la neige , et alors qu'une tempête de neige fait rage à l'extérieur qui obscurcit presque l'horizon, à l'exception d'une lumière rouge clignotante au loin, le protagoniste Peter, un universitaire de Cambridge, se réveille dans le siège passager du cockpit à côté d'un pilote.

Dans cette merveilleuse aventure, ce sont les émotions du héros qui seront mises en avant au travers d'un symbole apparaissant au-dessus de sa tête.



La panique, la confusion ou l'inquiétude évoquera le ressenti du jeune homme, pour "être capable de voir ce qui se passe en lui, de choisir l'émotion que vous aimeriez afficher".



Vous plongerez ainsi dans les souvenirs de Peter, tout en essayant de comprendre sa situation et de le faire sortir vivant de ce piège. South of the Circle n'a pas encore de date de sortie !