Genshin Impact est de sortie sur iOS et Android (Zelda like)

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Genshin Impact est disponible sur l'App Store et le Play Store. Celui que l'on compare aisément avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild est l'un des jeux les plus prometteurs de 2020. Il s'agit d'un jeu d'aventure avec un vaste monde ouvert à explorer et qui permet de jouer en coopération avec quatre amis.



La bande-annonce vidéo du jeu :

Genshin Impact prépare son lancement sur iOS et Android

Les désirs de certains hommes peuvent être si forts qu'ils attirent le regard des déités...

Ces dernières offrent un artéfact magique connu sous le nom d'« œil divin » à des élus, leur permettant de maîtriser les éléments.

La gardienne des lois célestes de ce monde est en train de disparaître, mais son sauveur n'a pas encore fait son apparition.

Ainsi, vous prendrez place parmi les dieux afin d'épargner ces terres de la destruction.



Sous des cieux étrangers, un garçon et une fille se tiennent au milieu des sables en mouvement.

Vous incarnerez un de ces jumeaux venant d'un autre monde qu'une déité inconnue a séparés. Celle-ci vous a ensuite jeté un sort pour vous faire tomber dans un profond sommeil.

À votre réveil, le monde n'est plus celui que vous connaissiez...

Dans Genshin Impact, vous incarnez un voyageur partant à la recherche de son frère ou sa sœur dans un nouveau monde nommé Teyvat plein d'ennemis, de trésors et de mystères à travers sept villes. Au départ, Genshin Impact permet aux joueurs d'explorer deux des villes du jeu et d'autres seront ajoutées dans les futures mises à jour. Il comprend à la fois le jeu solo et le jeu en coopération, y compris le support multiplateforme.



En effet, le mode multijoueur est cross-platform, avec la possibilité de jouer avec des amis sur PC ou encore PS4 ou Android. Voilà un RPG qui réellement le détour avec un sublime monde ouvert rempli de trésors et de quêtes. Le jeu ressemble fortement à Zelda: Breath of the Wild, et le studio miHoYo le concède volontiers ! Les graphismes en 3D sont époustouflants et la touche manga ajoute ce petit plus qui fait la différence.



Genshin Impact est gratuit sur toutes les plateformes, vous aurez donc des achats intégrés pour compenser cela afin de progresser plus rapidement. La page App Store répertorie les différents in-apps auxquels vous pouvez vous attendre avec plusieurs ensembles de cristaux Genesis, un bundle de bénédictions, un hymne gnostique, un choeur gnostique, etc.



Genshin Impact est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur le Google Play pour Android. Mais aussi sur PC et PS4 pour ceux qui cela intéresse.

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact