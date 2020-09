Secrets de Champions : première bande-annonce du documentaire

Corentin Ruffin

Au cas où vous ne le saviez pas, Apple est actuellement en pleine production d'un documentaire à venir sur Apple TV+, le service de streaming créé par la Pomme.



En effet, nous aurons bientôt le droit de visionner Secrets de Champions, un reportage recensant des témoignages de grands athlètes.



Nous y apprendrions notamment les routines de ces derniers, les techniques mentales et les petites astuces. Voici le premier trailer du documentaire :

Le documentaire Secrets de Champions se montre en vidéo

N'avez-vous jamais rêvé de connaître les grands secrets des plus grands athlètes du monde entier ? Leurs routines et leurs secrets pour arriver à un tel niveau ?



Que diriez-vous de connaître les techniques de Kelly Slater pour être le champion de surf que l'on connait ? Celles de du recordman de vitesse jamaïcain Usain Bolt, du mythique LeBron James ou encore de la capitaine de l’équipe de football américaine Alex Morgan ?



Tant de sportifs de haut niveau qui parleront lors du documentaire Secrets de Champions dont Apple tient les droits et diffusera sur son service de streaming.



On peut avouer que le catalogue de la Pomme n'est pas encore très fourni, mais ses documentaires sont bons, très bons, et on a déjà hâte de voir ce petit nouveau.