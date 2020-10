The Pathless sortira sur Apple Arcade le 12 novembre

Corentin Ruffin

Si vous avez suivi notre blog ces derniers mois, vous n'êtes pas sans savoir que les créateurs de Florence, Journey, Flower et autre Donut County ont un titre prévu sur Apple Arcade : The Pathless.



Attendu également sur PS4, PS5 et PC, les développeurs viennent finalement de dévoiler la date de sortie ! Celle-ci est fixée au 12 novembre prochain et Annapurna Interactive a publié une nouvelle bande-annonce pour célébrer cela :

The Pathless débarquera sur Apple Arcade, PS4, PS5 et PC

Devenez la Chasseresse, une experte du tir à l'arc dont la mission est de dissiper la sombre malédiction qui s'est abattue sur son monde. Forgez un lien avec un aigle apprivoisé et explorez une vaste île forestière emplie de secrets. Résolvez des énigmes dans des ruines antiques et mettez votre talent à l'épreuve dans des combats épiques. Traquez les esprits corrompus, mais attention, ne devenez pas vous-même une proie. Le lien avec votre aigle et le destin du monde sont en jeu.

Vous l'aurez compris, votre but sera d'empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres en traversant une île somme toute très mystérieuse. Pour cela vous devrez chasser, explorer des ruines et vous battre contre des bêtes fantastiques.



On a hâte !