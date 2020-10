Netflix : Une nouvelle augmentation de tarif à venir ?

On ne va pas se le cacher, avec le catalogue que Netflix possède, le service de streaming a tous les arguments pour augmenter ses tarifs. Même si nous préférions que Netflix reste avec les tarifs actuels en France, une augmentation de la grille tarifaire pourrait avoir lieu d'après Alex Giaimo un analyste de la banque d'investissement américaine Jefferies.

Un forfait standard et Premium plus cher ?

Aujourd'hui Netflix propose trois forfaits en France. Vous avez l'Essentiel avec 1 écran pour 7,99€/mois, le Standard avec 2 écrans et l'accès au Full HD (1080p) et le Premium à 15,99€/mois qui vous propose jusqu'à 4 écrans et l'accès à l'Ultra HD (4K).

Si ces prix paraissent déjà excessifs, Netflix pourrait dans un avenir proche les faire évoluer de 1 à 2€ pour augmenter son chiffre d'affaires et sa marge de bénéfice.

L'analyste à l'origine de cette prédiction affirme que si le service de streaming avait toujours été contre une nouvelle augmentation tarifaire au premier trimestre de l'année, au second trimestre le discours était "plus ouvert" et le langage utilisé laissait penser que la possibilité de proposer des tarifs plus élevés en Amérique du Nord et en Europe était envisageable.



Il faut dire que le nombre d'abonnés en Europe et aux États-Unis qui paient tous les mois leurs abonnements est gigantesque, si la firme de Reed Hastings venait à ajouter 1€ ou 2€ sur ses forfaits Standard et Premium, cela pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars en plus sur son chiffre d'affaires annuel. Imaginez-vous à la tête de Netflix, comment résisterez-vous à cette tentation ?

Cette nouvelle entrée d'argent serait bénéfique pour le service de streaming, puisque depuis plusieurs années, Netflix investi en masse dans les créations originales et l'entreprise n'hésite pas à contracter des prêts qui agrandissent sa dette.

Avec la concurrence qui allait arriver (Apple TV+, Disney+, HBO Max) Netflix a levé deux milliards de dollars par émission de dette il y a tout juste un an.



Imaginons que Alex Giaimo ait raison dans son analyse, cette augmentation de tarifs pourrait concerner principalement l'Europe, et l'Amérique du Nord, mais aussi le Moyen-Orient et l'Afrique.

Avec des concurrents qui privilégient les forfaits à petits prix (comme Apple TV+ à 4,99€/mois ou encore Disney+ à 6,99€/mois), c'est un pari très risqué pour Netflix. Beaucoup d'abonnés pourraient résilier leur abonnement et exploiter davantage le partage de compte ou le téléchargement illégal des films, séries et documentaires disponibles dans le catalogue.

Il est probable que nous ayons plus d'informations le 20 octobre, date où Netflix annoncera ses résultats du troisième trimestre.

