The Morning Show : la production de la saison 2 reprend le 19 octobre

Corentin Ruffin

Belle nouvelle pour les abonnés d'Apple TV+, et plus particulièrement les fans de la série The Morning Show, puisque Apple vient d'annoncer la reprise de la production dès le 19 octobre prochain.



Pour rappel, The Morning Show est une série qui met en avant les coulisses d'une émission qui traite l'actualité matinale d'une grande chaine américaine.

The Morning Show : retour sur les plateaux le 19 octobre

Ce sont nos confrères de Deadline qui partage la nouvelle : les acteurs et l'équipe de "The Morning Show" reviendront sur le plateau le lundi 19 octobre pour reprendre le tournage de la deuxième saison de la série.



Ainsi, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass et Steve Carell devraient réapparaitre dans les studios pour boucler les nouveaux épisodes.



Selon les premiers bruits, les scénaristes ont passé du temps à apporter des modifications à la série pour inclure le COVID 19.



Malgré tout, la date est provisoire et sujette à changement en raison de la crise sanitaire mondiale, mais le plan est tout de même de faire revenir le casting principal dans deux semaines.



Pour le moment, The Morning Show a été l'une des séries Apple TV + les plus populaires, récemment nominée pour plusieurs Golden Globe Awards.



