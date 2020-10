Le Microsoft Store ne compte pas s'inspirer de l'App Store

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Microsoft a fait des annonces autour du Microsoft Store et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas dans la même politique qu'Apple ou Google, sur ce sujet du moins. Moyens de paiement, concurrence... Microsoft s'explique sur plusieurs sujets qui font débats ces derniers mois.

Microsoft à l'opposé d'Apple

Cela fait débat depuis plusieurs mois maintenant, la fameuse commission de 30% qu'Apple applique sur l'App Store tout comme Google le fait avec son Play Store bien évidemment. C'est d'ailleurs autour de ce sujet qu'Apple et Epic Games se sont retrouvés au tribunal. Il y a même un site qui a été créer par de très grosses entreprises (Epic Games, Spotify, Deezer...) qui se nomme "Coalition for App Fairness" qui a pour but de revendiquer et lutter contre cette commission jugée abusive.

C'est ainsi que l'on apprend que le géant de Redmond, avec son Microsoft Store ne compte pas du tout poursuive ce chemin. Le géant de l’informatique a tout simplement expliqué qu'il autorisait les boutiques d'applications concurrentes sur ses produits. Il en a profité pour valider le fait qu'il ne bloquera pas les développeurs d'applications présents sur le Microsoft Store en ce qui concerne les moyens de paiements proposés aux consommateurs.



Pour conclure le tout, Microsoft promet même qu'ils n'utiliseront pas les données non accessibles publiquement au sujet d’une application pour créer sa propre version et donc devenir un concurrent (petit pic à Apple qui est accusé de monopole par ses clients / concurrents comme Spotify).



Microsoft tente de rassurer et de séduire les développeurs qui voudraient proposés des apps sur le Microsoft Store et en profite de manière très maline pour mettre un tacle à la conccurrence. Mais le problème, c'est que Microsoft n'a plus de système d'exploitation pour smartphone...



