The Essex Serpent : Keira Knightley abandonne le rôle principal

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

On le sait, Apple a de beaux noms qui vont venir se greffer au sein de leur catalogue d'Apple TV+, que ce soit des séries télévisées, des documentaires ou des films.



Dans ces derniers, on retrouvera des têtes connues d'Hollywood (et d'ailleurs), qui auront pour but d'attirer de nouveaux abonnés.



Et justement, la Pomme est en pleine création de The Essex Serpent, une série qui n'est autre que l'adaptation de Sarah Perry. Pour jouer le rôle principal, nous devions retrouver la très belle Keira Knightley, mais hélas, cette dernière vient d'abandonner celui-ci.

Keira Knightley ne jouera pas dans The Essex Serpent

Selon nos confrères de Deadline, l'actrice pressentie pour jouer le rôle principale au sein de la future série The Essex Serpent n'était autre que Keira Knightley, héroïne de Pirates des Caraïbes, The Duchess ou encore Colette.



Selon le représentant, Knightley a choisi de ne pas participer au projet quelques semaines seulement avant le début de la production pour des raisons familiales.



Pour aller plus loin, l'excuse évoquée concerne la «deuxième vague» de cas de COVID-19 au Royaume-Uni, empêchant "une période prolongée de garde d'enfants requise pour la production de quatre mois et demi".



Quel dommage, on aurait adoré voir Keira dans le rôle de Cora Seaborne...



