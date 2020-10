L'Apple Store en ligne ferme avant les iPhone 12

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Comme à son habitude, Apple vient de fermer sa boutique en ligne, l'Apple Store, partout dans le monde. La firme de Cupertino coupe l'accès à cette dernière avant chaque événement pour mettre à jour son catalogue avec les nouveaux produits.

L'Apple Store en ligne est inaccessible

Jusqu'à ce soir, il vous sera impossible de passer une commande sur apple.com/fr ou l'application Apple Store. Il ne sera même pas possible de s'y balader.



Apple vient de bloquer l'accès à sa boutique en ligne avant la présentation des nouveautés attendues. Si le mois dernier nous avions eu les nouveaux iPad Air 4 et iPad 8, ainsi que les Apple Watch 6 et Apple Watch SE, ce soir ce sera encore plus intéressant avec les nouveaux iPhone 12. On devrait retrouver quatre modèles, de l'iPhone 12 Mini à l'iPhone 12 Pro Max, mais aussi un HomePod Mini et quelques surprises comme l'Apple TV 4K ou encore le chargeur sans fil MagSafe pour iPhone.

Rendez-vous ce soir à 19h pour suivre la keynote en français avec nous sur notre page dédiée avec la vidéo du direct et la transcription juste en dessous.