Sorties jeux : unmemory, Ordesa, Escape Legends

Aujourd'hui 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement unmemory, Ordesa, Escape Legends.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

SUIT-UP (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.1, 124 Mo, iOS 10.0, Mikkel Christiansen) Quand le Solitaire rencontre le match-3 : SUIT-UP est un casse-tête de correspondance de cartes addictif. Voyez combien de temps vous pouvez continuer à faire correspondre les couleurs et les cartes. Résolvez la tâche pour rester en vie et gagner des améliorations qui vous aideront à rester dans le jeu et à améliorer votre meilleur score.



Voyez comment vous vous classez parmi vos amis dans les classements mondiaux d'Apple. Revenez chaque jour pour un nouveau bonus de jeu et voyez si vous pouvez vaincre votre score précédent. Lorsque vous commencez à maîtriser le jeu, il y a 4 modes de jeu à explorer. Télécharger le jeu gratuit SUIT-UP





Poor Thief! (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 28 Mo, iOS 11, Beep Yeah!) Vous êtes le pauvre voleur, un cambrioleur maudit par l'immortalité et une soif insatiable de trésor. Parcourez des dizaines de niveaux et rappelez-vous que vous ne pouvez pas toujours éviter la mort. En fait, c’est la seule façon de gagner!



Pour gagner, vous devez mourir ! Un jeu de casse-tête très prenant ! Télécharger le jeu gratuit Poor Thief!





Monster Quest (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.12, 2,5 Go, iOS 8.0, BAITIAN TECHNOLOGY LIMITED) Plus de 100 monstres puissants à élever.

-Collectez à travers l'histoire ainsi que la capture de réalité augmentée pour constituer votre équipe de rêve!

-Combinez des gènes, des talents et des capacités pour améliorer l'efficacité au combat.

-Contrôlez vos monstres uniques et gagnez la gloire absolue.



Une sorte de Pokémon qui mélange RPG et aventure. Télécharger le jeu gratuit Monster Quest





Escape Legends (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 349 Mo, iOS 9.0, MOBIPLAY OU) Aimez-vous jouer à des jeux et résoudre des énigmes ?

Voulez-vous vous engager dans un gameplay PvP ?

Voulez-vous mettre au défi vos capacités de résolution de problèmes, sur le vif ?



Alors bienvenue dans le monde d'Escape Legends ! Mettez vos compétences d'énigmes à l'épreuve ultime d'une bombe à retardement d'un jeu qui prouvera si vous avez ce qu'il faut pour vous échapper en premier. Il s'agit d'un jeu d'évasion rapide avec des salles générées de manière procédurale qui garantissent que chaque nouveau compteur est totalement unique. Utilisez des objets et des power-ups pour contrecarrer votre adversaire, en ayant toujours une longueur d'avance. Soyez prudent car votre adversaire peut utiliser ces mêmes power-ups ! Télécharger le jeu gratuit Escape Legends





Dashero: Épée & Magic (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.0.7, 151 Mo, iOS 9.0, Trèfle & Co. Game) Avec uniquement une épée et de la magie, vous ferez face à un monde fantastique rempli de monstres.



Explorez et aventurez-vous à travers différents labytinthes, et défiez des centaines de monstres et boss dangereux.



Prenant la forme d'un hack'n'slash tout en se mixant avec la catégorie roguelike, le petit nouveau nous emmène dans une aventure fantastique, remplie de monstres et de pièges qui chercheront à vous stopper.



Télécharger le jeu gratuit Dashero: Épée & Magic





Cubinko (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.4, 103 Mo, iOS 9, Rodolfo Seabra) Vos compétences en puzzle seront mises à l'épreuve avec ce nouveau mode de jeu de match 3! Nos blocs élargiront votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée dans ce jeu de puzzle addictif.



Profitez de la satisfaction d'assembler les pièces parfaitement en place, de remplir la planche d'une explosion de couleurs et d'un design extrêmement amusant!

Télécharger le jeu gratuit Cubinko





Nouveaux jeux payants iOS :

unmemory (Jeu, Livres / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.03, 1,2 Go, iOS 10.0, Plug In Digital) LISEZ-LE. JOUEZ-LE. VIVEZ LE MYSTÈRE.



unmemory vit à l'intersection de la littérature et du jeu. Vous devez lire pour surmonter des énigmes difficiles et avancer dans une histoire à suspense où l'image, le son et les fonctions interactives sont soigneusement imbriqués dans le récit.



Le résultat est une expérience qui met à l'épreuve votre capacité à résoudre un mystère, mais surtout qui vous donne l'impression de faire partie de l'histoire.



UNMEMORY EST UN MYSTÈRE MENÉ PAR LE TEXTE QUI MÉLANGE DES PUZZLES ET DE LA LECTURE POUR VOUS IMMERGER DANS UN THRILLER NOIR.



unmemory raconte l'histoire d'une personne qui traque l'homme qui a assassiné sa petite amie, membre d'une bande de voleurs de femmes.



Télécharger unmemory à 4,99 €





Ordesa (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 1,5 Go, iOS 13.0, ARTE Experience) Deux ans après son départ, Lise est de retour dans la maison familiale. Mais les retrouvailles avec son père vont rapidement être troublées par l'apparition d’une présence…

Au cœur de la forêt, dans une maison hantée par un drame, à vous de révéler les secrets du passé.



Inclinez votre appareil pour vous déplacer dans l’image mais gare à vos mouvements leurs conséquences pourraient vous échapper. Télécharger Ordesa à 3,49 €





Girabox (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.03, 106 Mo, iOS 10.0, Crescent Moon Games) Battez des niveaux bien conçus en faisant tourner le monde autour de vous. Girabox est un jeu de puzzle minimaliste avec une prémisse tout aussi minimaliste qui permet un gameplay intéressant.



Obtenez des highscores et comparez-les avec vos amis et ennemis sur les classements en ligne.



Profitez d'une expérience relaxante et minimaliste. Télécharger Girabox à 2,29 €





Blacksmith of the Sand Kingdom (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.10, 370 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Muspelheim, une nation de désert, également appelé «le royaume des sables». Volker, le fils d'un forgeron, a toujours rêvé de devenir un aventurier.



Aventurez-vous dans les donjons, récupérez des matériaux en rassemblant et en pillant des monstres, puis fabriquez des équipements de haute qualité. Que vous les équipiez ou les exposiez et les vendiez dans votre boutique dépend de vous. Trouvez d'autres membres du groupe dans la guilde et répondez aux demandes pour progresser dans l'histoire et gagner des récompenses. Il existe 14 classes, une sélection de compétences passives qui vous permettent de personnaliser gratuitement votre personnage!



Un jeu d'aventure prometteur !

Télécharger Blacksmith of the Sand Kingdom à 7,99 €





Rabbids Coding (v1.0, 442 Mo, iOS 12.4)

Rabbids Coding

Téléchargez "The Lapins Crétins - Apprendre à coder", une App éducative amusante, accessible à tous et entièrement gratuit pour apprendre les bases de la programmation. Les lapins crétins ont envahi un vaisseau spatial et ont tout saccagé !



Grâce aux lignes de code, donnez vos instructions et reprenez le contrôle de la situation. Cette App s’adresse à toutes et tous à partir de 7 ans. Elle a été créée pour sensibiliser les joueurs aux pratiques numériques et toucher le plus grand nombre, que ce soit en famille, à l’école ou à l’aide d’associations et de médiathèques.



L'App permet d’apprendre les bases de la programmation et de la logique algorithmique. Elle introduit les notions de programmation séquentielle, de boucles et de conditions. Aucune connaissance préalable en programmation n’est requise pour jouer

Télécharger l'app gratuite Rabbids Coding