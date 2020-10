Le jeu Bloodstained: Ritual of the Night annoncé sur mobile !

Il y a 7 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Bloodstained: Ritual of the Night d'ArtPlay fait partie des récentes réussites de Kickstarter avec un jeu qui cartonne sur les consoles, sauf peut-être sur Nintendo Switch. En effet, le portage est un peu moins bon.



Et bien aujourd'hui, NetEase, à qui l'on doit par exemple Knives Out ou Eve Echoes, vient d'annoncer qu'il s'occupait de développer la version mobile de Bloodstained: Ritual of the Night pour iOS et Android. Le jeu Bloodstained: Ritual of the Night s'inspire de Castlevania avec une ambiance unique. Regardez la vidéo trailer :



Bloodstained mobile sera quasiment identique aux versions consoles

Bloodstained: Ritual of the Night sur mobile proposera bien évidemment des commandes optimisées pour les écrans tactiles avec des modifications de l'interface et un nouveau système de réussite. Il y aura également un bouton de raccourci pour changer rapidement d'armes et d'équipement, histoire de faciliter la prise en main.



Le contenu du jeu original, y compris tous les monstres, boss, armes et compétences d'armes, sera inclus dans la version iOS et Android. Vous incarnerez donc Miriam, une orpheline, face aux monstres invoqués par Gebel qui doit retrouver son ami. On compte plus de 120 monstres et boss uniques, tous dotés de capacités spéciales que les joueurs peuvent gagner une fois vaincus, mais aussi 107 armes et 23 compétences d'armes spécialement adaptées pour permettre aux joueurs de personnaliser leur style de combat, même sans manette.



Le style graphique sera lui aussi intact avec des donjons à traverser et de nombreux ennemis toujours aussi travaillés. La version originale a été salué pour son level design, sa jouabilité nerveuse et les nombreuses possibilités offertes par les équipement et les capacités pour améliorer son personnage.



Enfin, la version mobile comprend tous les DLC des versions consoles et PC, ce qui fait de cette version l'édition définitive du jeu - pour jouer en déplacement.



Un jeu de type ARPG plus qu'intéressant mais qui n'a pas encore de date de sortie.





Avez-vous déjà joué à la version originale sur consoles ou PC ?