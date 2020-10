Le contenu de GTA V pour PS5 et Xbox Series X se montre

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

3

Bien que pour le moment, aucun nouveau Grand Theft Auto ne soit annoncé sur les futures consoles de salon, il se trouve que Rockstar Games apportera une compatibilité immédiate avec le cinquième opus.



Il faut dire que plus de 7 ans après sa sortie initiale, le jeu est une véritable poule aux oeufs d'or pour le studio, et les développeurs l'ont bien compris.



Ainsi, de façon récurrente, des mises à jour débarquent, amenant toujours plus de contenu et de modes de jeu. Ce sera également le cas avec le passage sur PS5 et Xbox Series X, dont nous connaissons aujourd'hui quelques détails.

Grand Theft Auto V : des détails pour le contenu sur les consoles next-gen

Cinq mois en arrière avait lieu un évènement organisé par Sony dont le nom, The futur of Gaming, laissait entrevoir de nouvelles informations autour de la PlayStation 5.



Durant la diffusion, Rockstar Games a fait une apparition remarquée, non pas pour annoncer le tant attendu Grand Theft Auto VI (GTA 6), mais bel et bien pour affirmer que le cinquième opus sera compatible avec les consoles next-gen.



Du contenu exclusif a donc été promis, et la fiche du PlayStation Store US nous en apprend sur ce maigre ajout :