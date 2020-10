Harvest Town : le jeu de simulation arrive sur iOS

Il était l'une des exclusivités les plus difficiles à voir du côté du Play Store, mais c'est bientôt du passé : le jeu de simulation de vie et ses graphismes rétro, Harvest Town, va passer en version 2.0.



Plus de contenu, oui, mais surtout le franchissement d'une frontière frustrante : la création du studio Avid.ly va en effet être disponible sur l'App Store, quelques mois après sa sortie initiale.



Voici sa bande-annonce :

Harvest Moon disponible sur l'App Store en novembre

«Harvest Town» est un jeu mobile de gestion et de simulation, en pixel-art, dans lequel vous aurez beaucoup de liberté et qui rassemble des éléments de RPG pour vous offrir une expérience colorée et réaliste de la vie à la ferme.



Parallèlement à sa sortie iOS, le jeu reçoit également une quantité substantielle de contenu dans une nouvelle mise à jour 2.0. Dans cette nouvelle version, il est notamment possible d'embaucher des ouvriers agricoles pour vous aider dans vos tâches quotidiennes.



8 nouvelles compétences sont également disponibles : ferme, bûche, poisson, mine, bataille, race, ramassage et cuisinier. La version iOS de Harvest Town n'est pas encore disponible sur l'App Store, mais elle sortira en novembre.



Une bien belle nouvelle pour les amateurs de RPG et de simulation !