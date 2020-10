Les géants du streaming bientôt forcés d’investir dans la création française

Julien Russo

Quand on parle de "géant du streaming" on pense essentiellement à quatre acteurs majeurs du secteur, Netflix, Amazon, Apple et Disney. Ces entreprises proposent leurs plateformes de streaming en France et dans toute l'Europe. Avec un catalogue majoritairement américain, chacun possède des ambitions de créations de films et/ou de séries européennes. Aujourd'hui, notre ministre de la Culture Roselyne Bachelot veut accélérer cette "ambition" en obligeant les grands acteurs du marché à investir dans des créations originales françaises ou européennes.

Vers plus de contenus made in France ?

Il y a encore quelques années, dès qu'on entendait "cette série est française" on prenait nos jambes à notre cou et on partait en courant ! Aujourd'hui, Netflix a réussi à nous faire changer cette mauvaise vision de la création française grâce à différents programmes qui ont rencontré un succès en France, mais aussi à l'international. On pense par exemple à Family Business, Mortel, Marianne, Plan coeur ou encore Osmosis. Netflix comme beaucoup de ses concurrents ont compris que la France et l'Europe ont d'excellents atouts pour tourner et réaliser des films et séries incroyables !

Aujourd'hui, notre ministre de la Culture Roselyne Bachelot veut intensifier la présence des créations françaises et européennes sur les plateformes de streaming. Elle a récemment décidé que toutes les plateformes de streaming devront investir 20% à 25% de leur chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France dans la production de programmes originaux français ou européens.

Roselyne Bachelot est convaincue que sa décision est la bonne et que "cela pourrait être aussi révolutionnaire et structurant pour le secteur que la loi 1981 sur le livre". Mais du coup... Qu'est-ce qu'obtiennent en échange les services de streaming ? Après tout, c'est une nouvelle condition qu'ils doivent suivre et cela leur impose des changements de projets.

En France, nous avons quelque chose de merveilleux qui s'appelle la "Chronologie des médias" (on vous rassure c'est ironique), cette loi oblige une plateforme de streaming à attendre 3 ans pour proposer un film sortie au cinéma dans son catalogue. Une décision qui parait hallucinante, mais heureusement Netflix a réussi à contourner la Chronologie des médias avec les créations originales, pas de sortie au cinéma = une disponibilité immédiate.

Avec cette nouvelle obligation du ministre de la Culture, les services de streaming vont profiter d'un assouplissement de la chronologie des médias et pourront mettre en ligne un film avant les 3 ans d'attente.



Les chaines de télévision également recevront prochainement un raccourcissement du droit de diffusion d'un film qui est passé par la case cinéma. Roselyne Bachelot a demandé à ouvrir le plus rapidement possible des échanges et négociations entre les chaines de TV et les producteurs de cinéma.



