Netflix annonce 2 séries sur l'univers d'Assassin's Creed

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

On le sait, nos amis de Netflix cherchent à établir des partenariats avec de grandes licences, notamment dans le monde du jeu vidéo. Après The Witcher, Resident Evil ou encore Splinter Cell, pour ne citer qu'eux, le géant du streaming vient de réussir un autre coup de maître.



En effet, ces derniers se sont associés avec Ubisoft dans le cadre du développement de deux séries différentes dans l'univers d'Assassin's Creed.

Netflix va produire deux séries Assassin's Creed

Hier, la nouvelle a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, et pour cause : Netflix a partagé une courte vidéo sur Twitter dans laquelle on aperçoit le célèbre logo des assassins entourant celui de la plateforme de streaming avec le fameux tou-doum.



Ce n'est pas une réelle surprise quand on sait que les deux groupes négocient ensemble depuis 2016, mais les fans peuvent enfin se réjouir officiellement.



Pour le moment, on ne connaît pas grand-chose sur ces deux nouveautés à venir, si ce n'est que l'une des deux séries sera du live-action et que les producteurs exécutifs seront Jason Altman et Danielle Kreinik de chez Ubisoft.

Pendant plus de 10 ans, des millions de fans autour du globe ont aidé à façonner la marque Assassin's Creed pour la transformer en une franchise iconique. Nous sommes excités à l'idée de créer une série Assassin's Creed avec Netflix et sommes impatients de développer la prochaine saga de l'univers Assassin's Creed.

La seconde, elle, sera une série animée qui arrivera après la première création. Espérons que le résultat soit bien meilleur que le film Assassin's Creed, véritable désastre datant de 2016.