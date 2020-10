70% des joueurs jouent désormais plus sur mobiles qu'avant

Corentin Ruffin

D'année en année, le jeu mobile progresse dans le monde entier, et on comprend pourquoi : d'abord très controversé et ignoré par les joueurs, le catalogue présent sur l'App Store ne faisait rêver que durant les transports en commun ou durant de courtes pauses.



Mais, il faut dire que d'énormes améliorations ont vu le jour ces derniers temps, amenant notamment des technologies et puissances permettant de s'approcher des véritables consoles de salon.



De plus, l'arrivée de grosses licences, mais également d'eSport, amène un nouvel intérêt de la part des joueurs, qui sont désormais bien plus nombreux.

Le jeu sur mobile a de plus en plus la cote

Une étude a donc été réalisée auprès du Google Play, depuis l'arrivée du COVID-19, en partenariat avec Savana : cette dernière cherchait à en connaître un peu plus sur notre rapport avec le jeu vidéo sur mobile.



Les informations données proviennent de 10 marchés différents : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée, la France, l'Allemagne et la Russie.



On sait désormais, sans surprise, les personnes âgées de 18 à 34 ans sont plus susceptibles de jouer à des jeux que les personnes de 35 à 45 ans.



Mais, ce qui est le plus intéressant, c'est que 65% des joueurs ont affirmé que leurs sessions de jeu étaient désormais plus longues. 54% des joueurs occasionnels ont augmenté leur temps de jeu tandis que les joueurs "lourds" l'ont également fait à plus de 73%.



Les raisons de cette hausse concernant avant tout le social, puisque la plupart des interrogés ont affirmé qu'ils jouaient plus pour rester en contact avec leurs amis, mais également pour se soulager du stress.



Une étude intéressante, à retrouver au complet à cette adresse.