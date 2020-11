Fortnite arrive la semaine prochaine sur PS5 et Xbox Series X

Fortnite a beau ne plus être disponible sur iPhone, iPad et Mac, Epic Games continue de travailler sur son phénomène avec une version pour les consoles de nouvelle génération qui arrivent la semaine prochaine aux États-unis. Oui, Fortnite sera bel et bien disponible au lancement des PS5 et Xbox Series X et Series S.



Regardez le trailer vidéo de Fortnite sur PS5 :

Fortnite sur PlayStation 5 et Xbox 2020

Epic Games est très fier d'annoncer l'arrivée la semaine prochaine de Fortnite sur Xbox Series X | S et PS5.



Les chanceux qui ont précommandé leur console en temps et en heure pourront donc profiter de Fortnite en 4K et en 60 images par seconde sur les dernières consoles. Et Epic Games n'a pas fait les choses à moitié puisque ce ne sont pas simplement des mises à jour de la version actuelle, mais bien de nouvelles versions conçues spécialement pour profiter de la puissance des nouvelles consoles.



Bien évidemment les joueurs de Fortnite pourront reprendre leur progression sans la moindre difficulté. Mais le plus important concerne les nouveautés.

Les nouveautés de FORTNITE SUR XBOX SERIES X et PS5

Le 10 novembre, Fortnite sera disponible avec une 4K époustouflante à 60 images par seconde (1080p sur Series S). Outre la fluidité, les développeurs américains ont aussi prévu un monde plus dynamique et interactif dans lequel l'herbe et les arbres réagissent aux explosions. Idem pour la fumée et les liquides, ainsi que les nouveaux effets pour la tempête et les nuages.



Parmi les autres avantages de la version next-gen, il y a les temps de chargement réduits de manière significative. Vous allez pouvoir rejoindre vos parties beaucoup plus rapidement.

Seulement sur PS5

Pour les clients de Sony, Fortnite va tirer partie du retour haptique de la manette DualSense avec la sensation de tenir le pistolet-mitrailleur à silencieux ou le fusil de sniper au coup par coup dans vos propres mains. En plus de la compatibilité avec les vibrations classiques, Epic Games a intégré le retour haptique des gâchettes pour les armes à distance sur la nouvelle manette DualSense.

De plus, Fortnite est compatible avec les activités de la PS5, ce qui signifie que vous pouvez rejoindre directement le salon du Battle Royale avec le mode solo, duo ou section déjà sélectionné. Une fois dans le salon, vous n'avez plus qu'à valider pour entrer dans la file d'attente ! Parfait !



PS : saviez-vous que lors de son annonce en 2011, Fortnite ne proposait pas un Battle Royale mais juste un mode Save The World basé sur la coopération ?