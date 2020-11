Space Marshals 3 est de sortie sur App Store et Play Store

Medhi Naitmazi

Pixelbite revient pour notre plus grande plaisir avec Space Marshals 3 qui fait suite aux deux premiers opus sortis en 2015 et 2016. Après quelques jours de précommande, le titre du studio indépendant est déjà disponible au téléchargement, un cadeau pour les fans de dual-stick shooter.



Voici la bande-annonce vidéo :

Space Marshals 3 est disponible sur nos mobiles !

Space Marshals 3 ne renie pas ses origines, tout en améliorant tous les aspects. Graphismes, effets, animations, gameplay et bande-son, tout a été travaillé dans les moindres détails. La aventure de science-fiction sur fond de western spatial est plus attirante que jamais. Bien sûr, Space Marshals 3 mise toujours sur la furtivité et les combats tactiques, mais contrairement au deux premiers opus qui partageaient le même moteur, cette fois c'est une autre histoire avec une modélisation et des effets beaucoup plus impressionnants. De quoi exploiter les derniers iPhone 12 et iPad Pro par exemple.



Dans SM 3, vous voilà à nouveau dans l’équipe des agents spatiaux qui repartent pour une nouvelle aventure intergalactique. Nul besoin d'avoir terminé ni même essayé Space Marshals 1 ou Space Marshals 2, les développeurs assurent qu'il est parfaitement jouable sans cela. Mais l'histoire est tout de même dans la continuité.

Toujours inspiré des jeux de type shoot'em up sur le papier, Space Marshals 3 est pourtant plus proche d'un titre comme Metal Gear avec des affrontements le plus souvent tactiques. Pour chaque situation, vous pouvez agir de différentes manières, la méthode Rambo étant souvent synonyme d'échec. Il faudra donc privilégier la furtivité avec des moyens de diversions plus conséquents qu'auparavant. Pixelbite a prévu un arsenal complet (mais limité en munitions) avec des grenades fumigènes ou assourdissantes, le retournement des tourelles ennemies, ainsi que de nouvelles armes silencieuses, à rebond, et autre. Il est même possible de retourner les factions ennemies les unes contre les autres.



Comme avant, le choix des armes reste un aspect tactique incontournable. En plus de l’armure et de vos grenades, vous pouvez transporter une arme à une ou deux mains. Grosses, petites, bruyantes, silencieuses, à rayon, rebondissantes, il y en a pour tout le monde, mais il va falloir les sélectionner soigneusement selon le contexte. Vous allez voir, on meurt plus vite que jamais lors des premières parties



Bref, Space Marshal 3 est un dual-stick shooter de grande qualité, comme on n'en fait plus. Sa réalisation impeccable, son rythme travaillé et son esprit légèrement décalé en font un hit en puissance.



Enfin, sachez que le modèle économique a changé avec un téléchargement gratuit permettant de parcourir les deux premiers niveaux sans payer. Ensuite, il faudra débourser quelques euros pour débloquer le jeu complet, chapitre par chapitre. Mais aucun achat intégré ne sera ajouté par la suite.



Le jeu est également disponible sur Android via le Play Store.



La note 4,5 / 5

Télécharger le jeu Space Marshals 3