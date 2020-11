Nvidia GeForce arrive sur iOS... avec Fortnite

La grosse nouvelle ! Nvidia refait parler de lui aujourd'hui avec son service de streaming GeForce qui, grâce à une méthode astucieuse, va faire son grand retour sur nos appareils iOS. En effet, Il pourrait bientôt être possible de jouer à différents jeux du service de jeu dans le Cloud grâce à une version fonctionnant dans Safari.



Si ce retour est excellent, ce n'est qu'une partie de l'iceberg : en proposant GeForce sur les appareils mobiles d'Apple, Nvidia permettrait à ces derniers de rejouer à Fortnite, malgré le bannissement de celui-ci de l'App Store.

Nvidia pourrait proposer une version Safari de GeForce

Voilà qui risque de faire grincer des dents chez Cupertino : Nvidia aurait développé une version de son service de jeu cloud GeForce Now compatible avec Safari iOS et iPadOS. Seulement, l'un des titres phares du catalogue n'est autre que Fortnite, jeu populaire d'Epic Games, banni de l'App Store après des attaques juridiques provenant des deux camps.



En effet, l'éditeur avait introduit un système de paiement direct dans le jeu, outrepassant la taxe d'Apple, ce qui n'a pas du tout plu à ces derniers. L'utilisation d'un service de streaming en ligne permettra à ‌Epic Games‌ de contourner l'interdiction d'Apple.



Pour mémoire, Epic a affirmé que la commission de 30% facturée par Apple sur les achats de jeux intégrés était anticoncurrentielle. L'affaire doit être jugée en mai et pourrait prendre des années avant d'être résolue.

Les documents déposés dans l'affaire indiquent que Fortnite comptait 116 millions d'utilisateurs sur iOS, dont 73 millions ne jouaient que via le système d'exploitation d'Apple.



En tout cas, l'annonce officielle devrait survenir durant le mois de décembre !



