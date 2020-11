Test de Genshin Impact : que vaut le nouvel action-RPG qui cartonne ?

Le nouveau jeu du studio miHoYo Limited connaît un buzz monumental depuis sa récente sortie, puisque Genshin Impact (v1.0.2, 2,1 Go, iOS 9.0), c'est son nom, est depuis plusieurs jours dans les tops ventes et streaming.



Il faut dire qu'il était l'un des jeux les plus prometteurs de 2020, même si nous ne nous attendions pas à une telle popularité : ce dernier propose un jeu d'aventure avec un vaste monde ouvert à explorer, tout en offrant la possibilité de jouer en coopération avec quatre amis.



La bande-annonce du jeu :

Genshin Impact : un monde ouvert et de vastes possibilités

Qui aurait cru à un tel succès ? Pourtant, lors de son annonce, nous avions gardé notre calme, étant donné le CV quasiment vide du studio miHoYo, qui a donné naissance à ce fameux Genshin Impact. Pourtant, l'équipe de développeurs ne semble rien avoir à envier aux plus grands du milieu, offrant une expérience digne de jeux AAA du marché actuel.



Il faut dire que le pari est osé : Genshin Impact propose un action-RPG dans un monde ouvert sur les consoles actuelles, mais également sur iOS et Android. Il fallait donc penser à tout le monde et aux différentes manières de jouer, que ce soit grâce à une manette ou grâce aux écrans tactiles. Outre cet aspect multijoueur et open-world, le studio semble ne rien laisser au hasard : le scénario réussit à nous prendre, en apportant une petite touche de fraîcheur.

Ainsi, on atterrit à Teyvat, "où d'innombrables créatures prospèrent en harmonie" dans un continent dirigé par sept Archons, "où les sept éléments convergent". Pour l'histoire, on incarne un des deux jumeaux, une fille et un garçon, dans le but de comprendre ce que vous faites là et pourquoi vous avez été arraché à votre propre monde. Ce qui est frappant, ce sont les dialogues, que l'on sent travaillés et intelligents, avec une traduction précise et des choix de discussions qui laissent place à l'humour ou au sérieux.



Une fois la manette en main, c'est impressionnant, on ne sent pas une once de ralentissement ou un bug qui vient en travers du chemin de cette belle aventure. Les graphismes, eux, s'inspirent du "gatcha chinois" tout en restant plaisants, offrant même des cinématiques superbes. On ne va pas vous le cacher, et c'est d'ailleurs un point qui nous avait marqués lors de l'annonce du jeu, Genshin Impact nous fait penser à un certain Zelda Breath of The Wild.



Une appartenance marquée, mais assumée, qui n'est pas le seul clin d'oeil aux hits provenant d'Asie : tendez l'oreille, et la musique pourrait bien vous plonger dans l'ambiance d'un certain Final Fantasy. Pour le fonctionnement, on sent l'emprunt à Zelda avec notamment de l'escalade, de la cuisine, un cycle jour/nuit, la météo changeante et des évènements aléatoires. Les sept éléments ont un impact notable puisque votre héros pourra se servir au choix du feu, de l'électricité, de l'eau, du froid, de la flore, de la roche ou du vent pour ses attaques.





Lors des combats, il faut savoir que vous aurez en main une équipe composée de quatre membres, chacun avec des spécificités, des faiblesses et des sorts spéciaux. Il faudra donc composer avec cela et tenter de se balader avec une équipe qui s'adapte à n'importe quel type de créatures. Bien sûr, et c'est là que le système économique entre en jeu, il est possible d'invoquer des héros ou de l'équipement contre des ressources.



Les items vont de 1 à 5* selon leur rareté, et comme il s'agit d'un système de lootbox, la chance est le seul facteur (0,6% de chance d'avoir du 5*). Seulement, nous ne sommes pas constamment poussés par le jeu pour faire appel à cette loterie : les personnages de base, ou du moins ceux qui sont un peu meilleurs suffisent à faire face aux défis qui nous feront face.



Le système de combat, lui, est plutôt bien pensé, puisque comme je vous le disais plus haut, votre équipe de quatre héros sera composée de plusieurs types. Et c'est l'ordre d'attaque qui primera, puisque les sorts auront un impact sur la suite du combat : lancez une attaque eau, puis une attaque Electro pour faire encore plus mal à votre ennemi. Pour le reste, on est dans le RPG classique tout en piochant les meilleures idées du milieu.

Notre avis

Pour y avoir passé de belles heures, je peux vous assurer que Genshin Impact est à la hauteur de sa popularité, et on comprend désormais pourquoi il devient un véritable phénomène. Que ce soit pour partir faire des donjons avec ses amis, ramasser des ressources ou continuer le scénario, le jeu étonne et fascine par son monde ouvert, luxuriant, rempli d'évènements et de quêtes.



Je ne peux que vous encourager à tenter l'expérience, il s'agit bel et bien d'une petite merveille, qui ne pousse pas à la consommation, mais qui devient très vite addictif...



