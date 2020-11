Genshin Impact : une mise à jour 1.1 avec nouveaux personnages et événements

La semaine dernière, nous avons publié notre test du jeu Genshin Impact , nouvelle tendance sur les plateformes de streaming et véritable carton sur l'App Store, le Play Store, la Nintendo Switch ou encore la PlayStation 4. Il faut dire qu'en proposant un RPG en open-world avec un contenu à couper le souffle, le studio miHoYo a touché le jackpot. Ces derniers reviennent sur le devant de la scène avec une première grosse mise à jour qui amène notamment les nouveaux personnages Tartaglia, Zhongli, Diona, Xinyan, un nouveau morceau d'histoire du nom de « Une étoile en approche » et un nouvel évènement. L'occasion parfaite de tester Genshin Impact.

