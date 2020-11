Certaines commandes de MacBook Air et Mac mini M1 sont déjà expédiées !

Annoncés mardi soir et déjà expédiés sur certains suivis de commandes de l'Apple Store en ligne ! On peut le dire... Apple ne perd pas de temps. Plusieurs clients qui ont acheté le nouveau MacBook Air M1 et Mac mini M1 avec Apple Silicon ont déjà été notifiés de l'expédition de leurs commandes. Celle-ci a été remise au transporteur et leur produit est déjà en cours de transit.

Une livraison envisageable avant le 17 novembre

Officiellement, les nouveaux MacBook Air et Mac mini sont disponibles à partir du 17 novembre, date à laquelle les Apple Store et les revendeurs sont autorisés à vendre les nouveaux produits. Mais visiblement, vu la précipitation d'Apple dans l'expédition de certaines commandes, il est possible que certains clients voient leur livraison se réaliser la veille du lancement. À part si les colis restent stockés temporairement dans des entrepôts UPS...

Cette bonne nouvelle concerne essentiellement les commandes américaines, nous n'avons pas encore vu d'expéditions pour les commandes françaises, mais cela ne devrait pas tarder.

Si vous êtes intéressé pour investir dans un nouveau Mac avec la puissante puce M1 Apple Silicon, vous pouvez dès maintenant passer par la case précommande sur le site d'Apple.

Le MacBook Air est disponible à partir de 1129€, le MacBook Pro 13" à partir de 1449€ et le plus intéressant rapport qualité/prix : le Mac mini à partir de 799€.

Côté délais le MacBook Air annonce une livraison le 19 novembre (au plus tard le 20 novembre). Le MacBook Pro 13" semble rencontrer plus de succès puisqu'il faudra estimer une livraison entre le 27 novembre et le 4 décembre. En ce qui concerne le Mac mini, le délai de livraison est exactement le même que le MacBook Air !

