La PS5 écrase la Xbox Series X/S sur AC Valhalla

Le grand match donne son (quasi) coup d'envoi ! La gue-guerre entre Sony et Microsoft repart de plus belle, ou presque : alors que l'américain a officiellement lancé ses Xbox Series X/S dans le monde entier, le nippon se contente, pour le moment, d'un lancement en plusieurs étapes pour sa PlayStation 5.



Seulement, les premiers comparatifs entre les consoles commencent à voir le jour et les premières tendances pointent vers la console japonaise. La chaîne YouTube VG Tech s'est ainsi amusée à mettre en face à face les deux appareils grâce au jeu Assassin's Creed: Valhalla.

Nous avons donc le droit à un premier comparatif technique entre les deux nouvelles consoles de salon next-gen, dans un match qui met le jeu Assassin's Creed: Valhalla en avant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est Sony qui ressort vainqueur de ce premier match entre les deux arrivants.



Une constatation qui met en avant des temps de chargements plus courts sur la PlayStation 5 que ses concurrents. John Linneman de Digital Foundry a également confirmé cette supériorité...

Yes, this is true. I’m not working on that vid, though.