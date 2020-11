Le jeu The First Tree passe de la console au mobile

Encore un. La nouvelle adaptation d'un jeu console sur nos mobiles s'appelle The First Tree qui a connu un joli succès sur PS4, Xbox One Switch et PC. La puissance de nos iPhone, et des Android, permet d'avoir la même expérience sur tous les supports.



Regardez la vidéo d'une mère renarde à la recherche de ses petits :

The First Tree débarque sur iOS et Android

The First Tree mobile n'a rien changé à son contenu, ni à sa réalisation par rapport à la version console. Ici, il est toujours question d’exploration à la troisième personne dans un monde magnifiquement réalisé et un renard en cell-shading. Le titre mélange deux histoires : une renarde à la recherche de ses petits, et un fils qui cherche à renouer le lien rompu avec son père en Alaska.



A la manière des titres relaxants comme Flower ou Sky Children of the Light, The First Tree est une aventure poignante qui ne manquera pas de vous interpeller sur le sens de la mort. Un jeu narratif à découvrir d'urgence, même si on en fait le tour en 2 heures environ. Le plaisir est à la portée de tous les joueurs, petits ou grands.



Si vous avez un Android, direction le Play Store. Sinon, c'est sur App Store :



