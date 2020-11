Notre avis sur la PS5 avant l'arrivée des jeux

Il y a 2 heures (Màj il y a 38 min)

Medhi Naitmazi

4

Sept ans plus tard, Sony fait passer à la caisse des millions de joueurs avec la nouvelle génération de console, la PlayStation 5. Après une discrète PS4, le nippon n'a pas fait dans la dentelle avec une énorme PS5 au lignes asymétriques qui renferme de nouveaux composants toujours plus puissants. Mais c'est surtout ce qui se passe à l'écran et entre nos mains qui nous intéresse.



Voici notre test éclair et sans prétention de la PS5 après quelques jours passés en sa compagnie.



Une console next-gen qui ne passe pas inaperçue

Si vous avez eu la chance (ou la bonne idée) de précommander votre PS5 quand nous avions annoncé l'ouverture, vous avez certainement pu la déballer cette semaine. La première chose qui frappe, c'est la taille du carton. Énorme.



Mais le carton n'est pas là pour faire joli, il cache une console aux dimensions hors-norme. C'est pratiquement une unité centrale, en moins large. C'était un fait établi avant sa sortie - cf la PS5 est énorme - mais là c'est concret. Pour vous dire, on a eu du mal à la caser dans un meuble TV pourtant de bonne taille. Et pour cause, la bête fait 4,5 kg pour 39 cm de haut pour 26 cm de large, et 10 cm d’épaisseur.



Côté esthétique, son look futuriste participe également à son côté spectaculaire. On aime, on déteste, mais au moins elle ne ressemble pas à une brique noire comme la Xbox ou même la PS4. En revanche, pourquoi du blanc messieurs de chez Sony ? Sur la console à la limite, mais la manette ? Il va falloir la nettoyer plus souvent que les anciens modèles.

DualSense : la manette qui change tout

Justement, la DualSense, parlons-en. La nouvelle manette imaginée par Sony est une véritable évolution avec une prise en main immédiate pour les joueurs PlayStation, mais de nouvelles sensations. La DualSense est bien plus lourde que ses ainées, car elle intègre des fonctionnalités inédites comme un moteur haptique poussé et des gâchettes à retour de force. Ces deux changements améliorent l'immersion dans les jeux comme par exemple Astro qui est une démonstration technique offerte avec la PS5. Pad en main, on ressent alors chaque interaction à l'écran. Marcher sur un sol métallique n'a rien à voir avec marcher dans la neige, et la DualSense nous remonte l'information avec une finesse impressionnante. De même, forcer sur R2 pour ouvrir un élément est plus naturel que jamais avec la gestion de la pression à exercer ainsi qu'un palier à franchir, un peu comme sur le kick-down sur certaines voitures. On trépigne à l'idée de faire chauffer la gomme sur un certain Gran Turismo 7 qui a été annoncé pour la mi-2021.



En revanche, la partie sonore qui émane de la manette nous a plus embêté qu'autre chose. A la longue, en tout cas sur un jeu comme Astro qui tire (trop) partie de toutes les nouveautés de la DualSense, le surplus sonore est fatiguant. Heureusement, il est possible de moduler le niveau de vibrations, le volume sonore, le micro, et autre à travers les nombreux réglages offerts par le système de Sony.



Pour le reste, la manette propose les mêmes boutons qu'auparavant, toujours un pavé tactile qui permet d'avoir quelques actions supplémentaires comme ziper la veste de votre personnage ainsi qu'une LED de couleur pour distinguer son état et joueur. Idem pour le bouton de partage et le bouton menu.

L'interface de la PS5

A chaque génération, son interface. Depuis la PS3, Sony construit son système comme un media-center et cela se confirme une nouvelle fois avec la PlayStation 5, bien qu'elle sépare les jeux du contenu multimédia avec un premier niveau de menu.



Passant de la PS4 à la PS5, vous n'allez pas être perdu dans la nouvelle interface. Bien évidemment, il y a du changement mais ce n'est pas méchant. Le principe de navigation reste le même avec vos jeux en ligne horizontale, mais les réglages ou votre compte sont désormais toujours visibles en haut à droite. Concernant les options de chat, les notifications et autres options d'alimentation (pour éteindre ou mettre en veille la machine), elles se trouvent en bas. Par contre, pour y accéder, il faut appuyer un court instant sur le bouton PS de la manette, une fois que vous êtes sur le menu principal. C'est un peu déroutant, mais tout est finalement mieux rangé.



La nouveauté passée, on se rend vite compte que la PS5 est puissante. Tout est rapide, du démarrage à l'installation des jeux en passant par le téléchargement, on sent que les efforts de Sony ont payé. On ne perd pas (trop) de temps, même si la console commence par demander une mise à jour, puis une autre pour la manette (si si) avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités réseaux. Dans la même veine, le silence qui règne à chaque instant nous fait oublier sans regret la PS4 qui soufflait au bout de quelques minutes. C'est un peu comme de passer d'un MacBook Pro sous Intel à un MacBook Pro M1, le jour et la nuit.



Au premier lancement, Sony a prévu un on-boarding simple et efficace avec quelques étapes pour appairer la manette, régler le Wifi, le cadre de l'image, la HDR, etc. A la fin, on choisit son nom et c'est parti. Si vous aviez un compte PS Store, alors identifiez-vous pour retrouver vos informations. Vous pourrez d'ailleurs récupérer vos sauvegardes facilement par ce biais. C'est important car la PS5 supporte les jeux PS4 et vous en offre même si vous avez un compte PS Plus. On parle de très bons titres comme Resident Evil 7, Uncharted 4, ...

Transférer les sauvegardes de PS4 sur PS5

Un petit tuto pour ceux qui veulent récupérer leurs sauvegardes de PS4 :

Depuis le menu principal, allez dans les réglages (en haut à droite à côté de votre photo de profil).

Allez dans « Données sauvegardées et paramètres des jeux / applications ».

Allez dans « Données sauvegardées (PS4) ».

Sélectionnez l’option « Stockage dans le Cloud ».

Sélectionnez « Télécharger sur le stockage de la console » puis choisissez les jeux dont vous voulez récupérer la sauvegarde.

Cela ne fonctionne que si vous êtes abonnés au PS Plus et que vous avez fait la manipulation similaire depuis votre PS4. Sinon, il faudra passer par une clé USB.

Les jeux de PS5

Notre test de la PlayStation 5 touche à sa fin, et pourtant nous n'avons pas parler des jeux. Oui, c'est normal puisqu'ils sont très peu nombreux, en tout cas ceux qui exploitent un tant soit peu la puissance de la console. Oui, il y a Spider-Man Miles Morales qui fait briller les buildings du New-York virtuel de mille feux avec le Ray-Tracing, tout comme Devil May Cry 5, mais c'est à peu près tout pour le moment. Astro est une démo, Bugsnax affiche des textures de PS3 sur certains gros plans. Le reste n'est pas encore disponible à part NBA 2K21 qu'on n'a pas encore tâté mais qui promet une belle gifle.



Fifa 21 sort bientôt certes, profitant notamment que Konami se concentre sur PES 2022, mais ce sont surtout les jeux de l'an prochain comme Gran Turismo 7 qui vont lancer véritablement la console next-gen de Sony. Entre temps, un certain Cyberpunk 2077 est prévu, tout comme le nouveau Assassin’s Creed.



Espérons toutefois que les réglages des jeux ne deviennent pas une habitude car la PS5 pourrait devenir un PC comme les autres. Pourquoi ? Car Spider-Man ou Devil May Cry 5 disposent de plusieurs modes pour profiter ou non d'une résolution spécifique, d'un taux de rafraichissement précis et / ou du ray-tracing. Et cela vient un peu gâcher le plaisir d'un joueur console.



Oui, le ray-tracing apporte des effets saisissants ce qui donne une profondeur inégalée aux jeux. Mais c'est surtout une option très gourmande. Si vous l'activez sur Spider-Man, il faudra dire adieu au 60 images par seconde en 4K. Il faudra se contenter de 30 images, ce qui est vraiment dommage sur un jeu d'action comme celui-ci. Entre beauté et fluidité, le choix est fait. Pire, si Devil May Cry, vous avez 4 possibilités avec :

4K / 30 FPS / ray-tracing

1080P / 60 FPS / ray-tracing

4K / 60 FPS / sans ray-tracing

1080p / 120 FPS / sans ray-tracing

Vous conviendrez donc que perdre du temps à tester des modes d'affichage sur une console est plutôt paradoxale. Même si, selon votre téléviseur, il est certainement intéressant d'avoir le choix.

Conclusion

La PlayStation 5 promet de nouvelles expériences et de longues heures de jeux grâce à tout le savoir-faire de Sony qui a tout prévu pour que les développeurs nous épatent dans les prochaines années. Pour cela, pensez à accorder votre écran / téléviseur avec les capacités de la PS5 avec au moins la 4K HDR. La 8K est annoncée sur la boîte mais aucun jeu n’est compatible et surtout, personne ou presque n’a de téléviseur adéquat. Enfin, pensez à utiliser le câble HDMI 2.1 fourni car il permet d'avoir les caractéristiques théoriques suivantes :

HDR Dynamique

Display Stream Compression (DSC) 1.2

High Frame Rate (HFR), vitesse de rafraichissement plus élevées en 4K et 8K jusqu'à 120 Hz

Dolby Atmos et DTS:X

Variable Refresh Rate (VRR)

Quick Media Switching (QMS)

Quick Frame transport (QFT)

Auto Low Latency Mode (ALLM)

Notre avis sur "PlayStation 5" ( Sony )

La note 4,5 / 5

Acheter la PS5

La PS5 est disponible chez les revendeurs suivants (selon stock) :

La manette DualSense pour PS5 est disponible sur :