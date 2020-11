Capcom commercialise la mini borne d'arcade Retro Station

On ne peut pas le nier, les consoles rétro ont le vent en poupe, et les éditeurs l'ont parfaitement compris en ressortant notamment des versions miniatures de leurs créations. Certaines connaissent un succès immédiat, tandis que d'autres peinent à trouver une place dans le salon, d'autant plus avec la sortie des consoles nouvelle génération.



Pourtant, ça n'empêche pas Capcom de s'y remettre : après la sortie de Home Arcade, un stick se reliant à la télévision comprenant plusieurs jeux rétro, c'est au tour de la Retro Station de voir le jour. Cette mini borne d'arcade contient notamment les célèbres jeux Mega Man et Street Fighter.

Capcom mise sur une nouvelle borne d'arcade

La borne arcade revient en force dans les bars, les lieux gaming et même les salons, c'est un fait ! Capcom, lui, en profite pour commercialiser l'une de ces dernières dans un format mini, arborant ainsi un look vintage. Nommée Rétro Station, celle-ci a une taille de 32,9 cm x 28 cm x 31,5 cm avec un poids de 2,1 kgs.



Le côté cool, c'est la présence de la saga Mega Man ainsi que Street Fighter, dans plusieurs titres :

Mega Man The Power Battle

Mega Man 2 The Power Fighters

Mega Man X

Mega Man Soccer

Mega Man & Bass

Street Fighter II

Street Fighter II’ Champion Edition

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II Turbo

Super Puzzle Fighter II Turbo

Commercialisation prévue le 1er décembre, au Japon uniquement dans un premier temps.