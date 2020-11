La PS5 exploitée à 100% à partir de 2022 selon le patron de Sony

Jim Ryan a donné une interview pour accompagner la sortie de la PS5. L'occasion de revenir sur plusieurs sujets d'actualités et notamment, le temps que l'on doit laisser aux développeurs afin de profiter de jeux sublimes dans les mois et années à venir qui tireront au maximum profit de la puissance de la console.



Il faut laisser du temps à la PS5

On le sait, lorsqu'une console de jeux vidéo sort, il faut en général attendre plusieurs mois et même années avant que sa pleine puissance se ressente à travers les jeux. C'est justement sur ce point qu'est revenu le patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Tout comme on vous expliquait il y a quelques jours que le HDMI 2.1 pourrait devenir plus puissant à l'avenir grâce à une mise à jour, ou encore que le stockage supplémentaire (pour l'instant désactivé) soit activé plus tard, le PDG de Sony en a profité pour rappeler que les jeux qui profitent du maximum de la puissance de la machine devraient commencer à débarquer en 2022.

Durant l'interview, il a déclaré :

L'histoire vous dira que c'est dans la deuxième ou troisième année que les développeurs ont vraiment fait leur chemin. Les développeurs ont généralement besoin d'un peu de temps pour se familiariser [avec le matériel]. Mais c'est probablement en 2022 que vous allez voir des choses merveilleuses de la même manière qu'en 2015-2016 pour la génération précédente, lorsque la génération de jeux de définition a commencé à être publiée.



Le patron de Sony donne donc un peu de souffle aux développeurs de jeux vidéo en expliquant lui-même qu'il sait que les plus gros jeux ne se font pas en un mois et que bien évidemment, lorsqu'il y a du nouveau matériel, il faut du temps avant de l'avoir bien en mains. Malgré ses propos, il faut rappeler que pour cette toute première année de vie de la PS5 (2021) énormément de gros jeux sont déjà annoncés comme Resident Evil 8 et surtout des exclusivités PS5 comme Horizon 2 : Forbidden West, Grand Turismo 7 ou encore le nouveau God of War. De leur côté, on leur fait confiance pour s'accaparer de la meilleure des manières des capacités de la console même si nous ne sommes qu'au tout début de la nouvelle génération, comme nous l'évoquions dans notre test de la PlayStation 5.



