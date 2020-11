Rockstar tease GTA 6 sur Google Maps

Alban Martin

Si les consoles next-gen manquent encore cruellement de jeux, certains sont plus attendus que d'autres. Dans le top 3, on trouve à coup sûr un certain GTA 6. Après une fuite de la possible carte du jeu, voilà que Rockstar commence à teaser officiellement son futur jeu.

Grand Theft Auto 6 se montre sur Google Maps

Sans aucun doute, GTA V est, et restera un jeu légendaire qui aura connu trois générations de consoles (en 2013 sur Xbox 360 et PS3, puis sur Xbox One et PS4 et bientôt sur PS5 et Xbox Series en version améliorée).



Mais GTA 6 devrait inaugurer un nouveau moteur et une nouvelle expérience en exploitant les capacités des PS5 et Xbox Series X. Avant de découvrir les premières images du jeu, Rockstar Games vient de proposer le premier teaser du jeu vidéo sous forme de coordonnées GPS. Bien évidemment, il suffit de les taper dans Google Maps pour découvrir le premier indice. Il s'agit d'une information mystérieuse que Rockstar a inclus dans sa vidéo “Cayo Perico Heist”, le prochain DLC de GTA Online. En regarder le teaser au ralenti, on peut découvrir les coordonnées GPS suivantes : 38.527 N 79.6129 W.



Dans un outil de cartographie comme Maps, les coordonnées indiquent un lieu en Virginie, aux Etats-Unis. Via la vue satellite, on peut apercevoir une route de campagne tortueuse qui forme un immense “VI", soit le chiffre 6. C'est tout pour le moment, à moins que les fans ne découvrent autre chose aux alentours. Une chose est sûre, les fuites sont très bien contenues par le studio new-yorkais qui a simplement concédé que la map de GTA VI serait plus petite que celle de son ainé.



On a hâte de découvrir l'histoire et les premières images in-game. Mais pour cela, il faudra être patient puisque Rockstar est loin d'avoir terminé le développement. La date de sortie probable se trouve plutôt vers 2022 ou 2023.