Vidéo de gameplay PS4 Pro/PS5 de Cyberpunk 2077

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Après des mois d'attente et un report supplémentaire de plusieurs semaines, Cyberpunk 2077 va enfin sortir le 10 décembre. Pour nous faire patienter, ils nous ont présentés du gameplay sur old gen et sur next gen, ce qui permet de se rendre compte que pour apercevoir une réelle différence entre les deux versions, il faudra attendre le patch gratuit qui pour sa part fera son apparition dans le courant de l'année 2021.



Cyberpunk 2077 identique sur PS5 et PS4 Pro ?

Après l'annonce du report de plusieurs semaines, Cyberpunk va enfin sortir le 10 décembre 2020. En attendant sa sortie, pour faire patienter les joueurs, les développeurs ont proposés une séquence de gameplay sur Xbox One X et Xbox Series X il y a quelques jours. On attendait le gameplay Playstation, c'est maintenant chose faites, voici du gameplay sur PS4 Pro et PS5.

Comme on pouvait s'en douter, le jeu s'épanouira sur PC avec une grosse carte graphique mais les versions consoles ne sont pas en reste, loin de là. Le jeu est très beau sur console mais il faut noter que sur la vidéo de gameplay, la différence entre la version PS4 Pro et la version PS5 ne saute pas aux yeux. Mise à part les éclairages, le reste est presque identique même s'il est important de noter que la mise à jour / le patch next gen (gratuit) arrivera au cours de l'année 2021. C'est à ce moment-là que le fossé devrait se creuser entre les deux versions.



Vous l'aurez compris, pour les plus pressés, vous pouvez vous lancer sur le jeu dès sa sortie sans soucis, en revanche si vous pouvez patienter quelques mois, il semblerait que cela vaut le coup pour profiter d'un jeu "vraiment" next gen.