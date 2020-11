Microsoft veut proposer une app Smart TV Xbox pour jouer sans la console

Corentin Ruffin

Alors que les consoles next-gen viennent de voir le jour en France, voilà que Microsoft s'attaque déjà à son prochain objectif : les Smart TV. En effet, l'américain aurait une ambition toute particulière pour les téléviseurs intelligents, puisque la firme voudrait proposer une application Xbox dessus.



Le but ? Permettre aux possesseurs d'une télévision compatible de pouvoir joueur avec différents jeux, sans avoir la fameuse console pour le faire.

Il serait bientôt possible de jouer à la Xbox, sans console

Nos confrères de The Verge ont eu la chance d'interviewer un certain Phil Spencer, responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft.

Je pense que vous allez voir cela dans les 12 prochains mois. Je ne pense pas que quelque chose nous empêchera de le faire.

Une très belle nouvelle pour les games, même si on ne sait pas comment l'exploit pourra être possible : bien que les derniers téléviseurs aient réellement évolué, on imagine que le constructeur américain va faire appel à son service de cloud. xCloud n'est disponible que sur Android, mais arrivera sur iOS en 2021 et peut-être donc sur les Smart TV.



Ce n'est pas la première fois que Phil Spencer laisse entendre cette nouvelle possibilité que de jouer sans console sur sa télévision.