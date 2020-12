MudRunner Mobile 1.0.7 supporte les manettes sur iOS et Android

Alban Martin

MudRunner Mobile prend une nouvelle dimension avec la mise à jour 1.0.7 qui apporte deux nouveaux DLC mais surtout le support des manettes que ce soit sur iPhone, iPad ou Android. Avec le support des contrôleurs les plus répandus comme les manettes de PS4 et de Xbox One, il y a de quoi relancer l'intérêt.





MudRunner Mobile est jouable à la manette

Le jeu de Saber Interactive et Focus Home Interactive est donc désormais jouable à la manette. L'aventure off-road que nous avions adoré à sa sortie permet de braver les éléments avec une manette de PlayStation 4 ou de Xbox One en Bluetooth sur les appareils mobiles iOS et Android compatibles.



Une fois la manette appairée (cf notre tutoriel pour connecter une manette Playstation ou Xbox), rendez vous simplement dans les réglages Bluetooth de votre appareil pour activer la connexion. Par contre, veillez à ce que votre appareil dispose au minimum de la version 13 d’iOS ou de la version 4.0 d’Android.

De nouveaux horizons sur Mudrunner et une version gratuite sur PC

MudRunner Mobile n'oublie pas le contenu qui s'enrichie avec les sorties du DLC Old-timers et du 4-DLC Pack permettant aux joueurs de se procurer tous les DLCs sortis jusqu’à aujourd’hui à prix réduit. On parle de The Ridge, The Valley, Old-timers et de American Wilds. Sur PC, les fans d’off-road peuvent aussi découvrir cette simulation unique gratuitement, en téléchargeant le jeu sur l’Epic Games Store jusqu’au 2 décembre et en profitant de 50% de réduction sur son extension American Wilds.



MudRunner affiche une réalisation solide grâce à un moteur qui tourne sur PC, consoles et mobiles, mais aussi et surtout grâce à un gameplay très travaillé. Convoyer à travers des environnements magnifiques mais hostiles est loin d'être évident et le pilotage n'a rien d'un jeu d'arcade.



Outre les nouveautés, MudRunner propose plusieurs correctifs :

Correction d’un bug entrainant un crash au démarrage d’une partie (plusieurs cas de figure).

Stabilisation de caméra

Les remorques peuvent désormais soulever les véhicules si leurs attaches se trouvent au-dessus des roues.

Correction du bug empêchant les rondins d’être chargés dans la remorque moyenne une fois une partie relancée.

Correction du bug responsable de l’envol d’un camion quand celui-ci recule en ayant le semi-remorque Garage attaché.

Correction du bug responsable de l’envol d’un camion quand le joueur charge des rondins dans une remorque moyenne détachée après avoir relancé la partie.

Correction du bug faisant que les camions utilisés dans certaines cartes apparaissaient sans point de réparation ou de carburant.

La mission The Rig ne continuera pas si le joueur installe la remorque avant d’avoir visité le checkpoint précédent.

La caméra par défaut est désormais calquée sur la caméra remorque des cartes Downhill et The Ridge

Correction du bug responsable des sauts incontrôlés quand le K-8400 est utilisé avec sa pelle avant abaissée.

Correction des tremblements des remorques quand celles-ci sont attachées au K-700 sans être alignées parfaitement.

