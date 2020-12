Selon une étude, les joueurs PlayStation seraient plus intelligents que ceux de Xbox

Il y a 55 min

Corentin Ruffin

1

Le titre va certainement faire sourire certains et faire souffler d'autres, mais l'article est à prendre à la légère, pour bien commencer cette semaine... Selon une étude récemment publiée, dont le sérieux est encore à prouver, les joueurs PlayStation seraient plus intelligents que les joueurs Xbox.



Une affirmation douteuse, qui se base notamment sur des tests divers proposés à un échantillon de 1001 joueurs. Retour sur les résultats...

Jouer à la PlayStation, signe d'intelligence ?

Des études, il en sort tous les jours : certaines sont réellement intéressantes, d'autres semblent un peu moins sérieuses, plus bancales, voire même douteuses. Nous vous laisserons vous faire votre propre idée de celle dont nous partageons l'histoire aujourd'hui...



Cette dernière concerne les joueurs consoles, mettant une nouvelle fois en lumière le duel entre Microsoft et Sony. Ainsi, l'agence Royalpanda a rassemblé 1001 joueurs qui ont fait face à différents tests censés juger leur intelligence. On y retrouvait différents thèmes, comme les mathématiques, l'intelligence verbale ou encore le raisonnement.



Le résultat a donné les joueurs PlayStation gagnants, avec un QI moyen de 110,7 tandis que pour la Xbox, il était de 103,8. Allez, c'est le moment de vanner vos amis fanatiques de Microsoft !



Source