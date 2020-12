Apple TV+ : la saison 3 de For All Mankind est signée

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Ce qui est bien chez Apple TV+, que les renouvellements des séries pour de nouvelles saisons sont nombreux. Après avoir renouvelé Servant, The Morning Show et Ted Lasso, Apple a décidé de donner une troisième saison pour sa série star qui se passe dans l'espace : For All Mankind. Présente dès les premiers jours de disponibilité d'Apple TV+, la série a connu un fort succès pour se classer parmi les programmes les plus populaires du service de streaming.

La saison 2 n'est pas encore lancée qu'une saison 3 est officialisé

Apple a décidé de prendre de l'avance sur ses productions originales, avec le Covid-19 qui a mis en pause tous les tournages des séries, films et documentaires pendant plusieurs mois, la firme de Cupertino veut mettre les bouchées doubles en 2021 pour rattraper ce retard.

La deuxième saison de For All Mankind sera disponible sur Apple TV+ le 19 février 2021, le tournage est terminé et les derniers détails sont sur le point d'être bouclés d'après les dernières indiscrétions.

La saison 3 va être écrite et tournée dès l'année prochaine. Il est fort probable que les producteurs de la série se soient déjà intéressés à la suite de cette seconde saison qui va apporter 10 nouveaux épisodes.

Si vous n'avez pas encore vu For All Mankind, la série raconte l'histoire de plusieurs astronautes de la NASA qui suivent un difficile entrainement pour partir en mission sur la Lune. La petite particularité c'est que vous êtes projeté dans un monde où l'URSS a réussi l'exploit d'envoyer des hommes sur la Lune, avant les Américains ! Le Président des États-Unis va placer la barre très haute puisqu'il va insister pour que les astronautes de la NASA fassent des découvertes historiques comme trouver de l'eau une fois qu'ils auront atterri.

La saison 2 s'annonce passionnante

Apple a partagé la synopsis de la nouvelle saison :

La deuxième saison du drame spatial reprend une décennie plus tard en 1983. C'est le point culminant de la guerre froide et les tensions entre les États-Unis et l'URSS sont à leur apogée. Ronald Reagan est président et les ambitions plus grandes de la science et de l'exploration spatiale menacent d'être gaspillées alors que les États-Unis et les Soviétiques s'affrontent pour contrôler des sites riches en ressources sur la Lune. Le ministère de la Défense est passé au contrôle de mission, et la militarisation de la NASA devient au cœur des histoires de plusieurs personnages : certains la combattent, d'autres l'utilisent comme une occasion de promouvoir leurs propres intérêts, et d'autres se trouvent au plus fort d'un conflit qui peut conduire à une guerre nucléaire.

La saison 2 sera proposée avec un nouvel épisode tous les vendredis. Comme toujours, le programme sera proposé en 4K avec la qualité Dolby Atmos pour profiter de vos équipements compatibles.

For All Mankind est un programme créé par Ronald D. Moore (Outlander, Battlestar Galactica), Matt Wolpert et Ben Nedivi, lauréat d'un Emmy Award.

"For All Mankind" est produit par Sony Pictures Television.

Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.



Source