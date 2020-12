Date de sortie repoussée pour Gran Turismo 7 sur PS5

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Si la PS5 est disponible depuis moins d'un mois, les titres à sensation ne courent pas les rues. L'année 2021 devrait marquer l'arrivée de nombreux hits comme Horizon 2, PES 2022, Final Fantasy 16 ou -avec de la chance- God of War Ragnarok ou encore Gran Turismo 7. Et bien ce dernier semble avoir pris du retard.

Gran Turismo 7 aura un peu de retard

Prévu initialement pour le premier semestre 2021, Gran Turismo 7, qui est l’un des jeux les plus attendus sur PS5, devrait avoir du retard. La simulation automobile de Polyphony Digital est désormais annoncée pour 2021. Jusqu'ici, les publicités de Sony faisaient état de la « première moitié de 2021 ». C'est grâce à cela qu'on avait pu établir un premier calendrier de sorties des jeux PS5 en 2021.



Celui qui s'affichera en 60 images par seconde en 4K avec ray-tracing activé semble avoir besoin d'un peu plus de temps pour éviter une sortie trop hasardeuse comme l'excellent mais néanmoins rempli de bugs Cyberpunk 2077.



La publicité de novembre de Sony mentionne donc Gran Turismo 7 pour une « sortie en 2021 ». Un changement qui se reflète dans le nouveau spot de décembre qui reprend les mêmes dates et qui nous laisse entrevoir de nouveaux titres comme Deathloop et Ghostwire de Bethesda (racheté par Microsoft). Comme Project Athia des créateurs de Final Fantasy XV, ces titres seront des exclusivités temporaires.

En tout cas, on a hâte de tester l'évolution ultime de Gran Turismo 7 à la DualSense qui va permettre une meilleure immersion grâce à la gestion des gâchettes à retour de force et les différentes vibrations du moteur haptique en fonction des réactions de la voiture.