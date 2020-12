Sorties jeux : SteamWorld Quest, Marvel Royaume des Champions, Headland

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SteamWorld Quest, Marvel Royaume des Champions, Headland.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Sleepy Squares (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 184 Mo, iOS 10.0, BombChomp) Aidez les Carrés Endormis à s'endormir ! Carrés Endormis est un puzzle stimulant, basé sur des connexions, dans lequel vous pouvez vous perdre pendant des heures.



L'objectif est d'aider les carrés endormis à s'endormir en les plaçant à côté de leurs camarades. Le problème est qu'ils ne ferment qu'un œil pour chaque carré adjacent et qu'ils ont tous un nombre différent d'yeux.



C'est vrai, le potentiel est infini si vous êtes prêt à relever le défi. Montrez à vos amis dans nos classements mondiaux et voyez où votre QI de sommeil s'accumule. Déverrouillez plusieurs modes de jeu et jouez-les simultanément en conservant toutes vos données de jeu intactes. Gagnez des récompenses et des trophées et amusez-vous à les collectionner dans la galerie des endormis. Télécharger le jeu gratuit Sleepy Squares





Prizefighters 2 (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0, 102 Mo, iOS 11.0, Koality Game LLC) Prizefighters revient sur le ring pour affronter tous les challengers en tant que meilleur jeu de boxe sur l'App Store! Le mode Carrière est maintenant plus profond, plus grand et plus difficile que jamais. Commencez en tant qu'amateur, puis entraînez-vous, entraînez-vous et grimpez dans les classements pour devenir un champion. Mais une fois que vous êtes le champion, cela ne s'arrête pas là, cela ne fait que devenir plus difficile. Entre les combats, vous devrez gérer votre condition physique et le déclin inévitable de l'âge. Gardez un œil sur les jeunes étoiles émergentes qui étaient autrefois comme vous, avides de reconnaissance. Pouvez-vous continuer à conserver le titre pour devenir le plus grand de tous les temps? Télécharger le jeu gratuit Prizefighters 2





Marvel Royaume des Champions (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,2 Go, iOS 13.0, Kabam Games, Inc.) Découvre une nouvelle interprétation de l'univers Marvel et lève le masque sur les secrets d'une mystérieuse planète : Battleworld.



Il y a bien longtemps, Maestro, une version machiavélique de Hulk d'un futur alternatif, força le rapprochement de réalités pour former son propre Battleworld. Il régna sur ces lignes temporelles alternatives qu'il remplit de dieux et de guerriers jusqu'à son assassinat ! Sa poigne de fer ne permettant plus de maintenir ce monde en ordre, il tomba dans un chaos profond. Les barons se levèrent pour contrôler leurs terres en cherchant à renverser la guerre en leur faveur. C'est à TOI, courageux invocateur, de résoudre les mystères de Battleworld et de prendre ta place parmi les champions les plus puissants !



Après Marvel Contest of Champions, Realm of Champions propose une histoire originale basée sur le scénario comique de Secret Wars.



Les joueurs peuvent désormais rejoindre l'une des maisons de la planète Battleworld, chacune basée sur un héros Marvel. Celles-ci incluent House of Iron pour Iron Man, Spider-Guild pour Spider-Man, Patriot Garrison pour Captain America, Pyramid X pour X-Men et autres.



Télécharger le jeu gratuit Marvel Royaume des Champions





Headland (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 272 Mo, iOS 9.0, Northplay) Une force puissante brise le cœur de l’imagination de Nor’s Headland. Avec ses amis robots, il doit trouver les fragments et se battre pour retrouver sa créativité sans limites.



On parle donc d'un jeu d'action et d'aventure au rythme rapide développé dans le but de fonctionner parfaitement avec un écran tactile. Ainsi, pour retrouver la créativité, on fera face à une multitude de monstres où les combats se feront grâce au toucher et au balayage d'écran.



Au fur et à mesure, il sera possible de débloquer de nouvelles armes et d'améliorations pour son personnage, dans une histoire mettant en scène un grand monde imaginaire magnifique.

Télécharger le jeu gratuit Headland





Code Racer (Jeu, Course / Casse-tête, iPhone / iPad, v0.99, 77 Mo, iOS 12.4, Brandon Proulx) Programmez votre chemin à travers plus de 100 niveaux passionnants avec des virages serrés, de grands sauts, des plates-formes mobiles, des balles géantes et plus encore avec plus de 30 véhicules différents!



Affrontez le monde dans des courses en ligne pour voir qui est le programmeur le plus rapide!



Relevez ensuite le défi quotidien pour avoir une chance de gagner gros et essayer des niveaux uniques! Télécharger le jeu gratuit Code Racer





Nouveaux jeux payants iOS :

There Is No Game: WD (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 789 Mo, iOS 10.0, Draw Me A Pixel) "There is no game : Wrong dimension" est une comédie d'aventure en Pointer&Cliquer qui vous fera voyager, malgré vous, à travers différents univers vidéoludiques drôles et inattendus.



Saurez-vous collaborer avec le "Jeu" pour retrouver votre chemin jusqu'à la maison ?

Nous pensons en toute sincérité que NON.



-Une comédie d'aventure en Pointer&Cliquer. Vous pouvez donc ranger votre manette au placard.

-Incroyables graphismes 3D mais plats, complètement plats. Et très pixelisés. Télécharger There Is No Game: WD à 5,49 €





SteamWorld Quest (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 780 Mo, iOS 13.0, Image & Form International AB) SteamWorld Quest est le jeu de rôle et de cartes que vous attendiez ! Menez un groupe d'aventuriers en herbe à travers un monde magnifique dessiné à la main et des batailles intenses dans lesquelles vous devrez utiliser vos petites cellules grises et les cartes que vous avez en main. Affrontez toutes les menaces en créant votre propre deck grâce à une sélection de plus de 100 cartes !



Plongez sans plus attendre dans cet univers riche en dragons, en environnements magiques, en chevaliers, en batailles au tour par tour et de nombreux autres éléments qui rendent les jeux de rôle si excitants ! Le jeu mélange beaucoup d'humour des éléments de fantasy classique avec des robots steampunks, le tout offrant une expérience unique et inoubliable.... Télécharger SteamWorld Quest à 10,99 €





La Ferme des Animaux dOrwell (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.01, 240 Mo, iOS 10.0, Nerial) Dans La Ferme des Animaux d’Orwell, les animaux se sont libérés de leurs maîtres humains qui les exploitaient, et ont pris le pouvoir. Attribuez-leur des tâches, gérez leurs ressources, choisissez leurs lois et dirigez leur propagande. Déterminez quels animaux devront faire des sacrifices, et lesquels seront « plus égaux que d’autres ».



Publié en 1945, le court roman de George Orwell offrait une critique acerbe du totalitarisme en se basant sur les débuts de l’Union soviétique. Depuis, ce texte a parlé à des lecteurs du monde entier, de bien des idéologies différentes.



Ce livre adapté au cinéma puis en jeu vidéo, permet une prise de conscience efficace de la façon dont le pouvoir peut faire l’objet d’abus, et du fait que chaque génération cherche à atteindre une société plus juste et égalitaire, où le plus grand nombre ne souffre pas sous le joug d’une élite.



Voilà un titre de stratégie original et premium qui vaut le détour.

Télécharger La Ferme des Animaux dOrwell à 4,49 €





Jetscout: Mystery of Valunians (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.07, 321 Mo, iOS 11.0, Dustin Auxier) Jetscout: Mystery of the Valunians est un jeu de plateforme basé sur jetpack de Dustin Auxier où vous explorez divers environnements extraterrestres pour résoudre le mystère derrière les Valuniens dont les amis sont piégés dans une énorme installation de confinement!



Incarnez Muun, un initié Jetscout, alors que vous augmentez, retournez et brûlez votre chemin à travers des planètes hostiles pour combattre un mal cosmique époustouflant! Télécharger Jetscout: Mystery of Valunians à 10,99 €





Fisherman Cards Game (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.03, 66 Mo, iOS 11.0, Ciro Manna) Salut marin, ce n'est pas un hasard si vous avez atterri sur mon île.

Si vous recherchez une nouvelle expérience de jeu et que vous n'avez pas peur d'affronter la mer, vous êtes au bon endroit. Naviguez dans les eaux les plus profondes et battez des créatures redoutables et légendaires dans ce fantastique jeu de cartes. Construisez votre deck avec les objets les plus étranges et magiques et conquérez les sept mers pour débloquer le nouveau mode de jeu ! Télécharger Fisherman Cards Game à 3,49 €





DEEMO -Reborn- (Jeu, Musique / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,3 Go, iOS 13.0, Rayark International Limited) Une fille tombée du ciel qui a oublié son passé ; Deemo jouant du piano tout seul dans le monde de la cabane perchée dans l'arbre ; leur rencontre accidentelle.



La musique s'écoule au fur et à mesure que les doigts frappent les touches du piano.

C'est le début d'un voyage féérique...



La suite de DEEMO vous place autour d'un ancien château et d'un arbre mystérieux qui pousse quand le son de la mélodie flotte dans l'air. Vous devez contrôler la petite fille qui est tombée du ciel et l'aider à retrouver son chemin à travers les mystères et les énigmes du château avec un jeu façon Guitar Hero mais bien plus scénarisé.



Télécharger DEEMO -Reborn- à 2,99 €