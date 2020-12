Diablo Immortal : de nouvelles informations sur le jeu et des premiers tests

Guillaume Gabriel

C'était attendu, mais nous avons enfin eu des nouvelles de Diablo Immortal, futur hack & slash / RPG à destination d'iOS et Android. En effet, le 15 décembre dernier avait lieu le Summit Diablo Immortal pour une poignée de journalistes qui ont pu mettre la main sur la version Alpha du titre.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les retours sont bons et que le jeu semble fortement prometteur : après 6 heures de jeu, les rédactions sont unanimes, Blizzard a fait fort !

Diablo Immortal : de nouvelles informations sur le jeu

Pour en découdre dans l’univers de Diablo, cette version mobile proposera 6 classes emblématiques au départ avec les barbares, les chasseurs de démons, les croisés, les moines, les sorciers et les nécromanciens. Le but sera évidemment de se défaire de Skarn, la terreur incarnée.



Grâce au Summit Diablo Immortal qui s'est déroulé quelques jours en arrière, nous avons appris de nouvelles informations sur le jeu, dont nous ne savions pas grand chose, il faut bien l'avouer. Pour ceux qui souhaitent situer le jeu, il prendra place entre Diablo II et Diablo III, et on croisera des têtes connues.



Les quatre héros qui seront disponibles à la sortie du jeu possèdent un arbre de compétence égal au troisième opus, avec un gameplay qui semble très réussi pour les écrans tactiles (avec un système de visée au point). À la sortie du jeu, il sera possible d'atteindre le niveau 60, avant de retomber dans le système de parangon.



Concernant le côté économique, il ne sera pas nécessaire de passer à la caisse pour être meilleur : seul un passe de combat sera disponible pour mettre la main sur des éléments cosmétiques.



Malheureusement, toujours aucune date d’annoncée... Retrouvez la preview de jeuxvidéo.com !