Les futurs Galaxy Buds Pro auront aussi l'audio spatial

Voilà ce qu'on a pu lire dans la dernière mise à jour de l'application Galaxy Wearable, sur le Galaxy Store que propose le coréen sur ses appareils. La définition, très parlante, indique que les prochains Galaxy Buds Pro auront droit à l'audio spatial qu'Apple a mis en place sur ses derniers écouteurs. Pour en profiter, il faudra au minimum posséder un appareil sous Android 11 soit, pour le moment, les Galaxy S20, Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Flip 5G. Les écouteurs devraient être présentés le 14 janvier 2021. Source

Entendez un son vif et immersif venant de toutes les directions pour vous sentir comme si vous étiez dans la scène lorsque vous regardez des vidéos.

Bouh, les copieurs ! Parce qu'il faut bien s'inspirer des meilleurs, Samsung va très prochainement lancer ses Galaxy Buds dans une version Pro avec une fonctionnalité qui vous fera penser à quelque chose... En effet, les écouteurs sans fil auront le droit à l'ajout de l' audio spatial , comme c'est le cas pour les AirPods Pro (et Max). La source de cette information ? Une bête erreur de publication de mise à jour qui révèle l'information grâce au changelog...

