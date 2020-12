Apple TV+ : la saison 3 de Ted Lasso sera probablement la dernière

Julien Russo

Comme on dit... Toutes les bonnes choses ont une fin. Dans le cadre d'une interview accordée à ComicBook, l'un des créateurs de la série originale Apple "Ted Lasso" a mentionné la possibilité que la série s'arrête au bout de la troisième saison. Malgré le succès, Bill Lawrence explique qu'à la base "succès ou non" la série était prévue pour 3 saisons maximum, pas plus.

Ted Lasso, le clap de fin à la saison 3 ?

Quand une série rencontre un grand succès, il y a deux solutions pour les créateurs de la série, soit continuer jusqu'à que l'audience diminue progressivement puis que la série soit annulée ou finir en beauté devant des téléspectateurs aussi nombreux qu'à la première saison.

Si beaucoup on fait le premier choix, d'autres producteurs et réalisateurs cherchent à apporter une fin digne de ce nom quitte à ne pas profiter d'une ou deux saisons supplémentaires.

C'est le cas de la série Ted Lasso, si pour l'instant rien n'est décidé, la série originale Apple pourrait bien se terminer à la saison 3. Bill Lawrence l'un des créateurs de la série originale Apple explique qu'il ne faut pas s'attendre à une quatrième saison puisque l'histoire de base ne va pas aussi loin.

Lawrence a comparé Ted Lasso avec The Mandalorian :

Je pense que le nôtre est un peu différent parce que c'est un spectacle sur trois saisons. Donc... les super-fans savent que [The Mandalorian est] un tissu de connexion dans l'univers de Star Wars, et pour nous, tout le monde sait qu'ils auront une fin à cette histoire dans la troisième saison. Ted Lasso est un spectacle de trois saisons... La seule façon dont je pense qu'une quatrième saison de Ted Lasso existe serait si le personnage principal allait entraîner une équipe de football qui jouait à environ un pâté de maisons de la maison de Jason dans la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire ? Il a de jeunes enfants.

En plus, ce qui n'arrange pas les choses c'est que l'acteur Jason Sudeikis qui joue le coach (Ted Lasso) a des engagements familiaux qui compliquent fortement les tournages de plusieurs semaines à l'étranger. Résidant aux États-Unis, Sudeikis a du mal à rester loin de sa femme et de ses enfants sur une longue période. On imagine qu'Apple a dû sortir les grands moyens pour le convaincre de tourner au Royaume-Uni.



Le tournage de la seconde saison de Ted Lasso n'a pas encore commencé, il débutera dès le mois prochain. On espère une sortie dans le catalogue d'Apple TV+ vers la fin de l'année prochaine ou au plus tard le premier trimestre de 2022.