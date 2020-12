Epic Games s'associe avec Samsung pour envoyer des pack "Free Fortnite"

Il y a 6 heures

Julien Russo

3

En attendant le procès qui aura lieu l'année prochaine, Epic Games continue ses provocations envers son pire ennemi du moment... Apple ! L'éditeur du célèbre Battle Royale s'est associé avec le plus gros concurrent d'Apple sur le marché des smartphones et tablettes, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Samsung. Plusieurs influenceurs ont reçu un pack "Free Fortnite" avec une veste et une Galaxy Tab S7.

Epic envoie un message à Apple et Google

L'année 2020 n'aura pas été très bonne pour les revenus d'Epic Games, après le retrait de Fortnite sur l'App Store et le Google Play Store, Epic a perdu plusieurs dizaines de millions de dollars et continue d'en perdre chaque mois qui passe. Dans sa plainte contre Apple et Google, Epic a décidé d'aller jusqu'au bout, l'entreprise est convaincue qu'il est possible de faire condamner les deux firmes californiennes pour les motifs de pratiques anticoncurrentielles accompagnées d'une commission abusive et non justifiée.



En attendant le procès qu'il aura lieu l'année prochaine, l'affaire est au point mort. Il n'y a plus d'audience, plus de communication entre les deux parties et aucune nouvelle croustillante.

Pour combler cette attente, Epic Games a décidé de jouer la carte de la provocation (enfin de l'humour si vous préférez). Le créateur de Fortnite a eu l'idée de s'associer avec Samsung pour envoyer des packs exclusifs à des influenceurs (de préférence ceux qui ont une très forte communauté sur les réseaux sociaux).

Dans ce pack vous retrouvez une veste "Free Fortnite" avec le célèbre lama en couleur arc-en-ciel, mais aussi une Samsung Galaxy Tab S7 (d'une valeur de 699€).

Pour bien faire passer le message, Epic Games a laissé une petite carte avec son logo et celui de Samsung pour bien mettre en avant la collaboration. Voici le message qu'il y a de noté :

Fortnite a été nommé jeu Samsung Galaxy Store de l'année 2020. Pour célébrer, nous nous sommes associés à Samsung pour vous envoyer une boîte spéciale d'équipement #freefortnite. Bien que Fortnite ne soit pas disponible actuellement sur l'App Store ou Google Play, vous pouvez toujours obtenir les dernières mises à jour Fornite directement depuis l'application Epic Games sur le Galaxy Store. Faites passer le mot, #freefortnite.

Depuis le mois d'août, Epic Games est en procédure judiciaire à l'encontre d'Apple et de Google. L'affaire a été initialement déclenchée suite à l'initiative d'inclure un paiement direct pour contourner la commission de l'App Store et du Google Play Store. Il n'aura fallu que quelques heures pour que cette information remonte jusqu'à l'équipe qui gère l'App Store et que celle-ci supprime Fortnite. Google a suivi juste après.

Depuis ce moment, Epic livre une véritable bataille contre les pratiques des deux géants de l'OS mobile, l'éditeur de Fortnite veut faire changer les pratiques abusives et obtenir une commission raisonnable pour les petits comme les grands développeurs.