Un évènement State of Play PS5 début janvier 2021 ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

Alors que les fans cherchent des stocks disponibles de PS5, Sony prépare la nouvelle année 2021 et pourrait même proposer un événement spécial dédié à la console. Selon un leaker bien renseigné, le nippon pourrait venir régler le problème du maigre catalogue avec de nouvelles annonces de jeux.

Quels jeux seront annoncés par Sony début 2021 ?

Il ne faut pas se mentir, les hits de la PS5 ne sont pas encore là. Oui, Spider-man Miles Morales est sympa, oui NBA 2K21 ou FIFA 21 aussi, mais les vrais jeux next-gen ne sont pas encore arrivés. On sait déjà que l'année 2021 va nous permettre de jouer à Horizon 2, Gran Turismo 7 et autre Ratchet & Clank, mais Sony aurait bien d'autres annonces à nous faire. Le fameux Dusk Golem, qui a déjà publié de nombreuses fuites avérées autour des jeux et consoles à venir, soutient que la firme japonaise aurait prévu un événement consacré à la PS5, soit au mois de janvier soit en février prochain. Selon lui, le contenu serait dédié aux prochains jeux encore non-annoncés.

To give a semi-serious answer, Sony has some event planned for the start of the year for January/February, I won't be surprised if Capcom either did something themselves in January or took part of that due to Sony marketing. https://t.co/L4UeO3afFR — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 11, 2020

Pour donner une réponse semi-sérieuse, Sony a un événement prévu pour le début d’année prochaine en janvier/février. Je ne serais donc pas surpris si Capcom décidait de faire quelque chose tout seul en janvier ou s’il prenait part à l’événement de Sony en raison de l’accord marketing.

Il s'agit d'un nouvel événement State of Play de PlayStation qui s'ajouterait donc aux annonces récentes des Games Awards qui ont permis de découvrir Season, It Takes Two et Perfect Dark. Il en reste encore un bon paquet comme Resident Evil Village ou le reboot de Silent Hill par exemple. Sony ne voulait pas (trop) partager la scène avec ses concurrents Nintendo et Microsoft.



Lors du dernier State of Play en août, Sony avait révélé des images de Godfall pour la PS5, une date de sortie pour Spelunky 2, et des informations sur Crash Bandicoot 4.