Genshin Impact passe en 1.2 et fait le plein de nouveautés

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

C'est LE jeu de ces dernières semaines, et il cartonne sur les différentes plateformes sur lesquelles il est disponible : le RPG Genshin Impact (v1.2.0, 2,5 Go, iOS 9.0) est l'OVNI de cette fin d'année. La belle nouvelle, c'est que ses développeurs viennent de mettre à jour ce fameux open-world pour proposer une update 1.2, avec de grands changements.



Au programme donc, pas mal de belles nouveautés dont l'arrivée de nouveaux personnages, d'une nouvelle zone de carte, et bien d'autres...



Voici la bande-annonce de cette mise à jour :

Genshin Impact amène plein de nouveautés dans sa version 1.2

Le studio miHoYo ne devait pas s'attendre à un tel succès, et pourtant... En proposant un RPG en open-world avec un contenu à couper le souffle, Genshin Impact ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs sur les différentes plateformes (l'App Store, le Play Store, la Nintendo Switch ou encore la PlayStation 4).



La version 1.2 du jeu est donc disponible avec pas mal de nouveautés dont deux nouveaux personnages, Albedo et Ganyu, une nouvelle zone, les Monts Dosdragon, un nouvel évènement ou encore un nouveau donjon de la bénédiction.



Nous ne pouvons que vous encourager à tester le jeu !

Télécharger le jeu gratuit Genshin Impact